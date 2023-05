Arón Piper, chi è: carriera e vita privata

Aron Piper è un giovane attore conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella serie tv spagnola Elite. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Aron Piper, chi è: la carriera



Aron Piper è un giovane attore che è riuscito a farsi conoscere in modo particolare per il ruolo ottenuto nella famosa serie tv spagnola Elite. L’attore ha interpretato per diverse stagioni il ruolo di Ander Munoz, personaggio particolarmente amato della serie. Ma la sua carriera sta procedendo a gonfie vele, con tanti altri progetti. Il suo debutto sul set è arrivato nel 2011, quando ha ottenuto un ruolo secondario nel lungometraggio Maktub. Il primo ruolo di rilievo è arrivato nel 2013, quando, 16enne, è stato scritturato nel cast di 15 anos y un dia, di Gracia Querejeta. Per lui è stata un’opportunità anche per dare spazio alle sue doti canore, con tanto di candidatura al Premio Goya per la miglior canzone originale. La pellicola ha rappresentato la Spagna agli Oscar, nella categoria miglior film straniero. Dopo questa esperienza ha partecipato a La corona partida, Centro medico, ed è poi approdato nel cast di Elite, che lo ha portato ad una fama internazionale. Nello show ha il ruolo di Ander Munoz, giovane studente dell’esclusivo istituto superiore di Las Encines, dove la madre lavora come preside. Appartenente al ceto ricco, la famiglia ha investito molto nelle capacità sportive del ragazzo, che ha iniziato fin da piccolo a praticare tennis. Inizialmente è convinto di non saper fare altro ma poi la pressione inizia a pesare. Intanto, intraprende una relazione con Omar.

La carriera di Aron Piper a questo punto ha spiccato il volo. Tra gli impegni spicca il ruolo del problematico Iago ne Il caos dopo di te. Il ruolo di un bullo, bello e dannato, che risulta essere uno dei principali indiziati nella lista dei responsabili del suicidio della professoressa Viruca, con la quale aveva una storia. Nel 2023 lo vedremo nel cast di Sayen, che racconta la storia di una giovane donna che si mette a caccia dei mercenari che hanno ucciso sua nonna. Piper sarà presente anche nel cast della serie tv In Silenzio. Il protagonista è Sergio, che viene rilasciato dopo sei anni di carcere per l’omicidio dei suoi genitori, in cui non ha mai detto una parola. La psichiatra Ana viene incaricata di indagare sul suo potenziale pericolo per la società.

Aron Piper, chi è: la vita privata



Aron Piper è nato a Berlino il 29 marzo 1997, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Si è trasferito a Barcellona con i genitori all’età di 5 anni. La famiglia si è poi stabilita sulla costa delle Asturie. L’attore ha un profilo Instagram aperto nel 2014 e una pagina pubblica di Facebook, ma non c’è traccia di lui su Twitter. Pubblica soprattutto selfie, scatti professionali, e foto in compagnia di amici e colleghi. I dettagli sulla sua vita privata sono molto scarsi. Non è chiaro se sia fidanzato oppure single. Negli ultimi anni si è parlato di probabili flirt con Brandon Flynn e Giorgia Caldaruolo, corteggiatrice di Uomini e Donne. Per il momento però si tratta solo di voci, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito. L’attore è stato anche avvistato in discoteca insieme alla pop star Dua Lipa. I due sembrano avere una grande complicità, ma non si sa se si tratti solo di amicizia.