La storia d’amore tra la cantante Arisa e il ballerino Vito Coppola, nata all’interno di Ballando con le Stelle, potrebbe essere giunta al capolinea.

Numerosi indizi fanno pensare che la rottura sia un dato di fatto, ma i fan della coppia continuano a sperare dal momento che nessuna conferma ufficiale è stata ancora fornita dai due.

Arisa e Vito Coppola si sono lasciati? Ecco cosa sappiamo

Il mondo dei social è in fermento, i numerosi fan della coppia formata da Arisa e Vito Coppola, nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle, in queste ore si stanno interrogando su alcuni indizi che potrebbero far pensare ad una crisi di coppia o addirittura ad una drastica separazione tra la cantante e il ballerino.

Nessuna conferma ufficiale è stata fornita ancora da Arisa o da Vito, ma ciò che è certo è che i due hanno smesso di seguirsi sui social e che sul profilo ufficiale della cantante sono sparite le numerose fotografie che la ritraevano insieme al ballerino.

La possibile separazione tra Arisa e Vito Coppola: l’ombra di una ballerina di Ballando

L’influencer Deianira Marzano ha lanciato una pesante insinuazione sul caso Arisa-Vito Coppola, nello specifico ha fatto notare come la cantante abbia smesso di seguire sul suo profilo social anche la ballerina Lucrezia Lando.

Questa segnalazione fornisce dunque un nuovo indizio sulla possibile rottura tra Arisa e Vito Coppola, secondo quanto riferito dalla Marzano, il ballerino sarebbe stato avvistato più volte in atteggiamenti piuttosto intimi con la ballerina di Ballando con le Stelle.

Arisa e Vito Coppola: dalla vittoria a Ballando con le Stelle all’amore

La storia tra Arisa e Vito Coppola è nata all’interno di Ballando con le Stelle, programma in cui la coppia ha trionfato nel dicembre del 2021, nel corso dei mesi sono state diverse le crisi di coppia, ma i due hanno sempre trovato il modo di riavvicinarsi.

Non ci resta dunque che attendere una conferma ufficiale da Arisa o da Vito Coppola per scoprire se la rottura è ufficiale oppure se è solo frutto di un gossip passeggero.