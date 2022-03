Uno degli argomenti più caldi del momento è sicuramente il rincaro della benzina, che se già prima occupava una fetta importante delle uscite di tutti gli italiani, a causa delle sanzioni imposte alla Russia e all’esodo delle grandi compagnie, per la sua decisione di invadere l’Ucraina è decisamente aumentata di prezzo.

Ecco allora che tra i tantissimi consigli su come fare per risparmiare almeno su questo fronte spuntano anche le app. Vediamo insieme di cosa si tratta più nello specifico.

Le app per risparmiare benzina

Nell’era in cui si può fare (e trovare) letteralmente di tutto solo con l’aiuto del nostro amato e odiato smartphone, ecco che vengono inventate anche delle app per risparmiare sulla benzina.

Molte di queste non sono certo una novità, ma a causa del rincaro dei prezzi alcune funzioni al loro interno hanno assunto improvvisamente più importanza.

Quali sono allora, tutte quelle app utili a trovare i distributori di benzina meno cari più vicini a noi? Scopriamolo subito!

Waze

Come dicevamo, alcune di queste sono app già molto conosciute ed utilizzate, come Waze (un gioco di parole tra Maze, labirinto e Ways, strade).

App molto utile per chi vuole raggiungere una desitnazione tenendo conto anche dell’andamento reale del traffico, con anche aggiornamenti degli stessi utenti in caso di anomalie o incidenti, da qualche tempo ha inserito anche una funzione utile a monitorare i prezzi dei carburanti e dove sono situati.

Fuelio e Fuel Flash

Fuelio è disponibile su Apple e Android. Si tratta di una mappa aggiornata dei prezzi della benzina per quanto riguarda la distribuzione nazionale che funziona ovviamente tramite geolocalizzazione. Questa applicazione permette anche di selezionare il tipo di carburante di cui si ha bisogno e permette anche di monitorare le statistiche dei propri consumi. Utile per tenere d’occhio le uscite dal nostro portafiglio!

Più o meno sulla stessa linea anche Fuel Flash, con la differenza di poter selezionare lo Stato che più ci interessa al di fuori di quello in cui ci troviamo.

Portale osservaprezzi per carburanti

Davvero molto utile anche questo portale che permette di consultare, tramite navigazione, i prezzi della benzina confrontando distributori in tutta Italia sulla base di dati forniti dai gestori e aggiornati nella maggior parte dei casi ogni settimana. Disponibile sia per pc e tablet sia per mobile, per averla sempre sotto mano all’occorrenza.

I consigli per risparmiare sulla benzina

Sembra scontato dirlo, mal a verità è che non lo è affatto, soprattutto in questo periodo dove non solo dobbiamo stare attenti al nostro portafoglio, ma anche alla nostra salute a a quella del nostro pianeta.

Tra i modi per risparmiare sulla benzina per esempio, c’è quello di rinunciare a spostarsi in auto dove possibile. Preferite quindi il car sharing con i colleghi o meglio ancora i mezzi pubblici e, se si tratta di brevi distanze, percorretele a piedi oppure in bicicletta, così, oltre a non contribuire all’inquinamento, farete anche un buon allenamento cardio senza per forza dover pagare l’abbonamento in palestra! Quando si dice “unire l’utile al dilettevole”, giusto?