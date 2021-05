Le app contacalorie spopolano sugli store virtuali: quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo di queste applicazioni e, soprattutto, quale app contacalorie è la migliore in commercio?

App contacalorie migliore: i vantaggi

L’app contacalorie, insieme alle applicazioni contapassi e altre per il fitness, sono le più utili e scaricate dagli utenti per quanto riguarda il mondo del benessere e della salute.

Si tratta infatti di un’applicazione utile per tenere conto e tracciare l’introduzione di calorie attraverso il cibo, potendo creare un vero e proprio diario dell’alimentazione e delle calorie introdotte.

Le app contacalorie permettono di ricercare nel database una molteplicità di cibi e alimenti, di cui vengono date le calorie in base al peso del prodotto consumato. Molte di esse permettono di impostare un limite di consumo calorico giornaliero così da poter conteggiare tutte le calorie introdotte nel corpo e arrivare a emettere una notifica quando è il momento di smettere di mangiare.

Queste app sono molto funzionali per chi deve tener conto delle calorie introdotte, a causa di una dieta oppure per l’allenamento fisico: utilizzare le applicazioni contacalorie permette anche di introdurre un piccolo sgarro, magari, nella dieta quotidiana, in base alle calorie già consumate.

App contacalorie migliore: gli svantaggi

Con il tempo sono emersi però anche molti svantaggi che riguardano le app contacalorie. Molti degli utenti che le utilizzavano, in sostanza, stavano sviluppando comportamenti ossessivi nei confronti dei loro corpi fino a cercare di conteggiare anche la singola caloria introdotta tramite l’alimentazione.

Per non parlare di chi si affida all’app contacalorie per dimagrire invece che chiedere consiglio ad un professionista, imponendosi degli obiettivi irraggiungibili che provocano ulteriori fissazioni e ossessioni fino a sfociare in vere e proprie malattie psicologiche. Per prendersi cura di sé e del proprio corpo e per dimagrire in modo giusto è sempre utile affidarsi ad un medico. L’app contacalorie potrà essere un valido alleato, magari al posto del diario dell’alimentazione, ma alla base bisogna essere sempre seguiti da un professionista nel settore dell’alimentazione.

Qual è l’app contacalorie migliore

Negli store virtuali ci sono molteplici app contacalorie, alcune più famose e apprezzate altre meno. Bisogna sempre capire quali sono le migliori app contacalorie in modo da avere maggiori funzionalità che possono esserci utili nel nostro percorso di benessere. Tra le più apprezzate e scaricate dagli utenti ci sono MyFitnesspal e Lifesum.

MyFitnesspal è un’app contacalorie molto efficiente che permette di calcolare l’introito totale delle calorie assunte nel corso del giorno e dei giorni ma non solo. Infatti l’applicazione permette anche di calcolare l’attività fisica svolta quotidianamente e quindi le calorie bruciate attraverso di essa che si possono reintegrare attraverso l’alimentazione.

Lifesum propone invece un’unica applicazione per molteplici funzioni: creare un piano alimentare per mangiare sano e dare anche consigli dietetici, propone varie tipologie di alimentazione, conta le calorie di un alimento attraverso la lettura dei codici a barre che si trovano sulla confezione degli alimenti, controllo della salute e dell’attività sportiva e dispone anche di un pianificatore di pasti per creare ricette salutari e creative.

