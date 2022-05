Antonio Capuano è uno dei grandi del cinema italiano. È un regista, scenografo e accademico italiano. È anche un autore teatrale, televisivo e cinematografico e titolare della cattedra di Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Un colosso del cinema italiano che all’età di 82 anni, durante la serata dei David di Donatello 2022, ha ricevuto da Paolo Sorrentino il David Speciale.

Ma scopriamo chi è Antonio Capuano.

Chi è Antonio Capuano

Dopo una lunga gavetta come scenografo, fatta nel mondo della televisione, ha esordito nel 1991 con il suo primo lungometraggio Vito e gli altri, premiato alla Mostra di Venezia, un film che racconta la difficile vita dei bambini di strada a Napoli. Il successo arriva nel 1996 con il film Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, che narra la storia di un giovane chierichetto molestato dal parroco della sua chiesa.

Successivamente uscirono altri film di grande successo come Polvere di Napoli del 1998 e Luna rossa del 2001, che gli vale la Nomination Leone d’oro alla 58ª Mostra di Venezia. Un altro film, che gli fa vincere il David di Donatello nel 2006, è La guerra di Mario. Usciranno altri film come L’amore buio del 2010, Achille Tarallo del 2018 e Il buco in testa del 2020. Nel 2022 riceve il David Speciale.

David Speciale

Antonio Capuano è il maestro di Paolo Sorrentino e tra i due c’è una forte unione fondata sulla reciproca ammirazione. Proprio per questo, Paolo Sorrentino ha voluto introdurre il personaggio di Antonio Capuano interpretato da Ciro Capano, all’interno del suo film È stata la mano di Dio. Il suo personaggio è poi divenuto famoso per la frase “Non ti disunire”. Lo stesso regista durante la serata ha affermato:

Non ti disunire me lo diceva davvero. Antonio è un maestro di libertà e vitalità, il suo cinema è un ritratto di vitalità. Gli sono molto grato, lui mi ha assunto la prima volta quando ero ragazzo, in 3 secondi, senza che ce ne fosse un motivo valido. Non avevo mai lavorato prima, gliene sarò per sempre grato.

Paolo Sorrentino ha premiato Antonio Capuano consegnandoli il David Speciale. È un premio esclusivo che celebra la carriera di un artista, tanto da essere definito in alcune occasioni David di Donatello alla carriera. Dopo la premiazione l’82enne:

Ringrazio tutti, non capisco perché applaudiate, non me lo merito. Ringrazio Piera e veramente tutti i componenti dell’Accademia, uno a uno. Il premio lo dedico alla mia ragazza che non c’è più.

Curiosità