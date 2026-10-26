Antonello Venditti, 77 anni, è uscito dall’ospedale dopo un’operazione riservata e si prepara a riprendere i concerti con il tour 2027

Il cantautore romano Antonello Venditti, ormai settantasetteenne, è tornato a casa dopo aver affrontato un intervento chirurgico in una struttura di Roma. La notizia è giunta senza le consuete dichiarazioni sui social: l’artista ha scelto di mantenere il massimo riserbo sul motivo dell’operazione e sul nome dell’ospedale. Nonostante la mancanza di dettagli, le prime informazioni diffuse confermano che la procedura si è conclusa senza complicazioni e che il cantautore si trova in buone condizioni di salute.

Questo episodio si inserisce nella lunga storia di Venditti con la medicina, ma è importante sottolineare che l’intervento attuale non è correlato a quello che lo aveva visto operato all’occhio nel 2022 per un pucker maculare. Allora, la retina aveva mostrato una zona increspata che provocava visione sfocata; l’artista aveva parlato apertamente dell’esperienza. Oggi, la natura dell’intervento resta nascosta, ma la conferma di una pronta ripresa è stata chiara.

Intervento chirurgico: cosa sappiamo

Secondo le notizie raccolte, l’intervento è stato programmatico, non d’urgenza, una scelta che riflette la cautela necessaria a un’età avanzata. Venditti ha preferito non fare comunicazioni ufficiali prima dell’operazione, distinguendosi da episodi precedenti in cui aveva condiviso dettagli sui propri problemi di salute. La decisione di non rivelare il reparto o la diagnosi è stata definita una scelta consapevole, volta a proteggere la sfera privata dell’artista durante una fase delicata.

Differenza con l’intervento del 2022

L’intervento oculare del 2022, legato al pucker maculare, era stato descritto come un’emergenza, con Venditti che aveva scherzato sulla sua vista da romano fedele. Quest’anno, invece, la chirurgia è stata pianificata con anticipo e si è svolta in un contesto di massimo riserbo. Nonostante la diversità dei motivi, entrambi gli interventi hanno mostrato la capacità dell’artista di affrontare le difficoltà con dignità e di comunicare, in modo diretto o indiretto, il proprio stato di salute al pubblico.

Il tour 2027: data di partenza e tappe

Con la salute ristabilita, Venditti ha riattivato i piani per il ritorno sul palco. Il tour 2027 avrà il suo debutto l’8 marzo, coincidente con il suo 78° compleanno e la Festa della Donna, al Palazzo dello Sport di Roma. Il ciclo di concerti, intitolato “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”, prevede una serie di tappe nelle principali città d’Italia: dopo la Capitale, il vagabondo musicale arriverà a Mantova, Padova e Firenze, per concludere il percorso a Napoli il 19 maggio.

Il significato del titolo del tour

Il nome del percorso richiama il senso di umanità e di rispetto per la natura che Venditti ha spesso espresso nelle sue canzoni. Il titolo, “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”, vuole ricordare la connessione tra uomo e ambiente, un tema caro all’artista che ha sempre inserito messaggi sociali nei testi. La scelta delle città riflette un percorso geografico che attraversa il Nord e il Sud del Paese, segnando un vero e proprio viaggio culturale e musicale.

In attesa delle date, i fan sono invitati a sostenere il cantautore con messaggi di augurio per una pronta e serena ripresa. La combinazione di una salute ristabilita e di un programma di concerti ambizioso promette di regalare emozioni a chi ha seguito Venditti per decenni, confermando che la sua voce continua a raccontare la vita dei “romani di tutti i giorni” con la stessa intensità di un tempo.