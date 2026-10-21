Giorgia Angeloni è la nuova tronista di Uomini e Donne: scopri la sua vita, gli studi e perché ha interrotto le registrazioni per il papà malato.

Il volto più recente del popolare dating show di Canale 5 è Giorgia Angeloni una romanina che ha conquistato il pubblico durante le prime registrazioni del 27 agosto 2026. La sua comparsa sul Trono Classico è avvenuta in un momento delicato: il padre, Alberto Angeloni, era ospedalizzato per il Parkinson. L’annuncio della sospensione delle riprese ha subito generato una forte emozione tra gli spettatori.

Biografia e percorso accademico di Giorgia Angeloni

Figlia di una famiglia romana, Giorgia è nata intorno al 2000 e ha trascorso l’infanzia tra le strade della Capitale. Dopo la separazione dei genitori a 13 anni, ha dovuto condividere la responsabilità della famiglia con le sorelle Annalisa (15) e Rebecca (8). Ha iniziato a lavorare a 15 anni per assicurarsi una certa indipendenza economica. Parallelamente, ha proseguito gli studi universitari, laureandosi in Psicologia e successivamente conseguendo una magistrale in Psicologia Clinica. La sua tesi, incentrata sulla parentificazione emotiva e strumentale nasce da un’esperienza personale di inversione dei ruoli familiari.

Parentificazione e la tesi di laurea

Nel lavoro accademico, Giorgia ha analizzato come figli adolescenti siano costretti a diventare caregiver dei genitori, un fenomeno che ha vissuto direttamente. La ricerca ha evidenziato le conseguenze psicologiche di questo ruolo precocemente assunto, proponendo strategie di supporto per le famiglie in situazioni analoghe.

Il dramma familiare: il Parkinson del padre e la sospensione del programma

Alberto Angeloni, 63enne, aveva ricevuto la diagnosi di Parkinson giovanile quando ne aveva 50. Negli ultimi mesi la sua condizione è peggiorata, tanto da richiedere un ricovero presso la Casa di Cura Villa Silvana di Aprilia. Il 21 ottobre 2026, l’uomo è venuto a mancare, pochi giorni dopo che la figlia aveva interrotto le registrazioni di Uomini e Donne per trascorrere del tempo al suo capezzale. La notizia è stata confermata da fonti mediche e dal servizio funebre Carosi Funeral Service.

Decisione di sospendere le registrazioni

Giorgia ha comunicato la sua scelta di fermare il percorso televisivo con effetto immediato, spiegando che desiderava dedicare ogni minuto possibile al padre, portandolo a fare passeggiate o condividendo un semplice gelato. Nel video di presentazione aveva già espresso un legame indissolubile con la figura paterna, raccontando come da bambina “sgattaiolasse” per mangiare un panino alla Nutella insieme a lui. L’interruzione ha lasciato aperta l’incognita sul suo futuro nel programma.

Vita privata, obiettivi amorosi e curiosità

Singola da tempo, Giorgia ha dichiarato di non avere un prototipo estetico fisso per un partner, ma di cercare una persona alta che le trasmetta protezione e un abbraccio, elementi che le sono mancati durante l’infanzia. Vuole un uomo adulto, autonomo e capace di gestire le faccende domestiche senza che lei debba occuparsene. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un amore autentico che rispetti la sua indipendenza. Oltre alla carriera televisiva, è una grande amante degli animali: ha adottato la cagnolina Mia da un canile nel 2015, descrivendola come “un amore incondizionato che l’ha salvata”.

Il profilo Instagram di Giorgia, precedentemente privato, è ora più attivo, ma resta riservato sui dettagli personali. La sua presenza sui social media è stata limitata prima del debutto televisivo, e solo ora mostra scorci della sua quotidianità, inclusi gli allenamenti di danza con il corteggiatore Lorenzo Ferrari, noto come Lory, e il momento condiviso con Simone, con cui ha ballato durante le prime puntate.