Kid Yugi combina lyricismo, cultura alta e impegno sociale in un rap unico che spazia da Dostoevskij a Yu‑Gi‑Oh!

Francesco Stasi, meglio conosciuto come Kid Yugi, è uno dei volti più ascoltati della scena rap italiana contemporanea. Nato il 14 aprile 2001 a Massafra, in provincia di Taranto, ha trasformato la sua timidezza infantile in un potente strumento espressivo, costruendo un percorso che unisce musica, letteratura, cinema e persino anime giapponesi.

Da Massafra al palco nazionale: le tappe fondamentali

Fin da piccolo, l’adolescente Francesco ha assorbito le sonorità di artisti come Guè e Salmo, intuendo presto che il rap fosse un veicolo perfetto per raccontare la propria visione del mondo. Il vero punto di svolta arriva nel 2022, quando il singolo Grammelot e l’album di debutto The Globe esplodono in streaming, superando i 2,5 miliardi di ascolti e portandolo a riempire i più importanti palazzetti italiani.

Il nome d’arte: un omaggio al mondo giapponese

Il soprannome Kid Yugi nasce dalla fusione di due passioni: la prima parte, “Kid”, richiama il rapper statunitense Kid Cudi, mentre “Yugi” è una citazione diretta a Yu-Gi-Oh!, l’anime che narra le avventure di un giovane maestro di carte. Questo doppio riferimento sintetizza l’identità dell’artista, che si definisce apertamente un “nerd” amante di manga, videogiochi e serie animate.

Un rapletterario: citazioni e influenze culturali

Ciò che differenzia Kid Yugi dalla maggior parte dei suoi colleghi è il modo in cui intreccia le proprie liriche con riferimenti letterari e cinematografici. Nei testi si trovano omaggi a Fëdor Dostoevskij e a William Shakespeare, quest’ultimo presente persino nel titolo del suo primo disco, ispirato al Globe Theatre di Londra. L’album I nomi del diavolo richiama invece Il signore delle mosche di William Golding, indagando la natura umana in situazioni estreme.

Libri come carburante creativo

Per Kid Yugi i libri non sono più una mera materia scolastica, ma una fonte inesauribile di idee e immaginazione. Ascoltare le sue canzoni può diventare, di fatto, un invito a scoprire autori e trame altrimenti sconosciuti, perché ogni strofa può contenere una citazione che spinge l’ascoltatore a ricercare il testo originale.

Impegno sociale e la voce del rap nella piazza

Oltre alle influenze culturali, Kid Yugi utilizza la sua piattaforma per denunciare problematiche reali. Nei brani affronta temi come l’inquinamento di Taranto, le disuguaglianze economiche e l’ansia giovanile. Il suo album del 2026, Ancora gli eroi muoiono, pone la domanda “cosa significa essere un eroe oggi?”, criticando la tendenza a idolatrare solo ricchezza e successo a discapito di valori come la solidarietà.

Il rap come risposta alle proteste di Milano

Nel contesto delle recenti manifestazioni milanesi, molti artisti – da Marracash a Ghali – hanno espresso il proprio dissenso verso le ingiustizie sociali. Kid Yugi ha aderito al coro di voci che chiedono un cambiamento, sottolineando che la violenza delle proteste non può essere paragonata alla violenza sistemica che priva le persone di dignità. Il suo messaggio, insieme a quello di altri rapper, invita a una unità “sotto, contro loro, sopra”, più che una mera contrapposizione politica.

La figura di Kid Yugi dimostra che il rap può essere una forma d’arte multidimensionale, capace di coniugare intrattenimento, cultura alta e denuncia sociale, rendendo il genere musicale un vero veicolo di riflessione per le nuove generazioni.