Dal primo luglio 2021 sulla piattaforma di streaming Netflix sono disponibili diverse uscite, tra cui la nuova serie “Generazione 56K”, prodotta da Cattleya e nata da un’idea di Francesco Ebbasta in collaborazione con il gruppo comico da lui stesso fondato, The Jackal di cui fa parte anche Ciro Priello, vincitore della prima edizione di “LOL – Italia”.

Protagonista della serie è Daniel, uno sviluppatore di app che rincontra e si innamora di Matilda, una ragazza conosciuta anni addietro, quando entrambi erano solo dei ragazzini. Un incontro che farà scattare nel protagonista la voglia di rivoluzionare la propria vita. Ad interpretare il protagonista è Angelo Spagnoletti, affiancato da Cristina Cappelli che recita appunto nel ruolo di Matilda. Scopriamo di più su chi è l’attore protagonista di “Generazione 56K”.

Chi è Angelo Spagnoletti

Su Angelo Spagnoletti non si hanno moltissime informazioni. Ciò che sappiamo però è che nasce a Telese Terme, un comune in provincia di Benevento, nel 1994. La sua passione è la recitazione, che approfondisce con gli studi dopo il liceo, frequentando il Centro Sperimentale per cui si trasferisce a Roma, città dove tutt’ora vive.

Prima di esordire nel ruolo di protagonista della nuova serie tv dei The Jackal però, Spagnoletti si dedica ad una lunga gavetta a teatro, per cui colleziona apparizioni in spettacoli davvero degni di nota.

Chi è Angelo Spagnoletti: la carriera nella recitazione

La carriera di Angelo Spagnoletti, come abbiamo già accennato, inizia dove sono iniziate quelle di molti altri attori e attrici prima di lui, ovvero a teatro. Sul palco prende parte a diverse opere shakesperiane tra cui “Pericle il Principe di Tiro” e “Romeo e Giulietta”, o pirandelliane come “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Così è (se vi pare)” e molte altre ancora, non facendosi mancare anche i classici del teatro greco.

Nel 2016, tra uno spettacolo teatrale e l’altro, prende parte anche a “Genitori vs Figli” una serie web prodotta dalla RAI e ad alcuni cortometraggi come “Deformazione profesionale” e “Lontana”, scritti e ideati da Daniele Morelli. Ma è con “Generazione 56K” che Angelo Spagnoletti ha la sua grande occasione e si trova per la prima volta a ricoprire il ruoli di protagonista. Già confermato anche il suo ruolo in una serie tv RAI che vedremo prossimamente. Stiamo parlando di “Vincenzo Malinconico, avvocato” tratta dai romanzi di Diego De Silva, scrittore e sceneggiatore italiano, il cui ruolo di protagonista sarà di Massimiliano Gallo.

Chi è Angelo Spagnoletti: vita privata

Se della biografia di Angelo Spagnoletti si sa ancora molto poco, le informazioni sulla sua vita privata sono praticamente nulle. Non è dato sapere, tra le tante cose, se abbia una relazione. Sembra infatti voler mantenere un certo riserbo, guidando l’attenzione più sulla sua carriera di attore che sulla sua persona.

Dal suo profilo Instagram però, traspare una certa attenzione per la fotografia, oltre che la passione per la sua professione. L’attore infatti approfitta delle trasferte dovute a qualche lavoro su vari set per immortalare e condividere sul social network foto di paesaggi mozzafiato, sparsi per tutta Italia.