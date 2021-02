Il nuovo amministratore delegato di Amazon è Andy Jassy, considerato già da tempo successore naturale del CEO e fondatore della società Jeff Bezos.

Chi è Andy Jassy

L’imprenditore Andrew R. Jassy, noto soprattutto con il nomignolo Andy, è nato il 13 gennaio 1968 negli Stati Uniti d’America, precisamente nella cittadina di Scarsdale.

Il padre, Everett L. Jassy, era socio nel famoso studio legale Dewey Ballantine nonché figura di spicco nell’azienda. Il giovane Andy vive la sua infanzia e adolescenza a Scarsdale, dove frequenta la High School del luogo, per poi trasferirsi nel Massachussets. Qui si iscrive ad Harvard, dove si laurea con lode e fa anche esperienza nel quotidiano studentesco Harvard Crimson per il quale diventa direttore pubblicitario. Dopo aver conseguito la laurea, Andy Jassy inizia a lavorare prezzo l’azienda MBI Inc.

in qualità di project manager e tenta anche di avviare una propria attività insieme ad un collega. Il progetto fallisce, per cui dopo cinque anni di lavoro si iscrive alla Harvard Business School per conseguire un Master in Business Administration.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andy è sposato dal 1997 con Elana Rochelle Caplan. I due si conoscono fin da giovani, dato che i loro padri lavoravano insieme nello studio legale Dewey Ballantine.

Elana ha 52 anni e fa la stilista per l’azienda Eddie Bauer Inc ma è anche una manager del marketing per Amazon. Insieme i coniugi Jassy hanno avuto due figli.

LEGGI ANCHE: Quali sono le differenze tra Amazon Fresh, Prime Now e Pantry

Andy Jassy e Amazon

Andy Jassy approda in Amazon insieme a molti altri laureati con Master in Business Administration di Harvard. È il 1997 e Jassy riveste il ruolo di manager del marketing nella neonata azienda di e-commerce. Pian piano Andy comincia a rivestire ruoli sempre più importanti fino a diventare assistente tecnico di Bezos e poi vicepresidente senior. Nel 2003 fonda Amazon Web Services, azienda sussidiaria di Amazon che fornisce i sistemi di cloud e nel 2016 ne diventa amministratore delegato. Il suo patrimonio e le azioni di Amazon in possesso di Andy Jassy lievitano fino a registrare nel 2020 un patrimonio di ben 377 milioni di dollari.

Nel 2021 un’ulteriore svolta nella carriera dell’imprenditore statunitense. Jeff Bezos, ex CEO di Amazon nonché fondatore, annuncia che nel terzo trimestre dell’anno Jassy diventerà amministratore delegato al suo posto. Bezos invece ricoprirà il ruolo di presidente esecutivo. Di questo suo ruolo di successore se ne era già parlato nel settembre 2020 dopo le dimissioni di Jeff Wilke: dopo quest’ultimo, Andy Jassy era infatti ritenuto il successore naturale di Jeff Bezos, anche per il loro carattere simile.