Andreas Muller, il fratello è stato ricoverato in ospedale e presto dovrà operarsi: la dedica del ballerino.

Giorni difficili per Andreas Muller, che ha voluto sfogarsi con i fan. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha spiegato che suo fratello Daniel è stato ricoverato in ospedale a causa di una “tachicardia fuori controllo“. Come sta il ragazzo?

Andreas Muller: il fratello ricoverato in ospedale

Andreas Muller, fin dalla sua primissima esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha sempre riservato belle parole al suo rapporto con il fratello Daniel. Negli ultimi giorni, il familiare l’ha fatto preoccupare tantissimo a causa di una “tachicardia fuori controllo“. Il ballerino non ha potuto fare altro che accompagnarlo in ospedale e attendere con lui l’esito dei primi controlli. Adesso Daniel sta bene e tra qualche giorno potrà uscire dal nosocomio, ma a fine mese dovrà tornarvi per sottoporsi ad un delicato intervento.

La dedica di Andreas al fratello

Via Instagram, Andreas ha condiviso una serie di scatti che lo ritraggono insieme a Daniel in videochiamata. A didascalia ha spiegato cosa è successo in questi giorni. Si legge:

“L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in ospedale. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso, una volta scoperto che i battiti erano circa a 190, è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana. Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia”.

Il fratello di Muller potrà uscire dall’ospedale per trascorrere qualche giorno con la famiglia. A breve, però, dovrà sottoporsi ad un delicato intervento.

Il fratello di Andreas dovrà operarsi

Andreas ha concluso:

“Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento. Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi”.

Una dedica d’amore, quella che Muller ha rivolto al fratello. I fan, neanche a dirlo, gli hanno mandato tantissimi messaggi, molti dei quali rivolti proprio a Daniel, la “roccia“.