Lo splendido elogio di Andreas Muller alla sua Veronica Peparini dà la cifra di un rapporto che non è stato immune da momenti di crisi ma che ha saputo sempre risorgere. Le parole di Andreas infatti denotano un amore fondato sulla assoluta stima e il fatto che siano giunte dopo le voci di addio ad Amici di Maria De Filippi hanno dato potenza a quei concetti, oltre che delicatezza.

Le voci su un addio della Peparini ad Amici 22

Ma quali voci? Quella per cui da qualche giorno circolano indiscrezioni sul cast dei professori di Amici 22. Ecco, pare proprio che dopo quasi dieci anni tra questi non figuri il nome di Veronica, che sarebbe surrogata dal ritorno di Emanuel Lo. E i social “mormorano” di una rottura con Amici innescata dai malumori tra la Peparini e la redazione. La coreografa e insegnante tace ma posta video in cui danza, posta e scrive: “Finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando, il mio centro devo essere io”.

L’elogio di Andreas Muller alla sua Veronica

Andreas Muller ha condiviso il video nelle sue storie di Instagram ed ha scritto a corredo cose dolcissime: “Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale”. E in chiosa: “Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino a oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello”.