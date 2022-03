Nella seconda puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi abbiamo visto Anna Pettinelli indossare un look particolarmente estroso e frizzante che ha saputo stupire scatenando diverse reazioni sui social. Poco prima che iniziasse la trasmissione la coach aveva mostrato una serie di scatti, in particolare uno da sola e uno con Veronica Peparini.

Diversi i dettagli che sono saltati all’occhio a cominciare dal blazer di colore verde.

Anna Pettinelli, il look che ha indossato nella seconda puntata del serale

Per l’occasione la speaker radiofonica ha scelto di osare indossando una giacca verde che contrasta con l’abito total black che ben ha messo in risalto il suo decolleté e i collant anch’esssi rigorosamente neri. A impreziosire il tutto gli stivali scintillanti.

Non ultimo non si può fare a meno di notare come sia stata molto sobria nella scelta dei gioielli. Al collo ha portato infatti una semplice collana con un ciondolo a forma di croce.

Quali sono state le reazioni

Scorrendo i commenti sotto ai post pubblicati su instagram emerge come siano moltissimi le reazioni entusiaste degli utenti: “Che f***a” ; “Sei bellissima” ; “Complimenti per gli stivali” o ancora “Che femminilità” si legge sui social.