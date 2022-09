Un provvedimento ricevuto dalla maestra Celentano è stato per Ramon l'occasione per fare all'insegnante un regalo e le reazioni sono state immediate.

Amici 22 è iniziato da qualche giorno ed è già arrivato il momento di fare un primissimo bilancio su quali studenti potrebbero distinguersi lungo tutto questo nuovo anno scolastico. Tra questi c’è il giovanissimo Ramon che è entrato a far parte della classe di ballo.

Nelle scorse puntate, in particolare, il ballerino ha deciso di fare un regalo molto particolare alla sua insegnante e la reazione di quest’ultima non si è fatta attendere.

Ramon fa regalo ad Alessandra Celentano: il motivo

La scelta del ballerino di fare questo regalo è dovuta ad un provvedimento che quest’ultimo aveva ricevuto proprio dalla maestra Celentano. Da qui la decisione anche di scriverle una lettera nella quale si diceva pentito per il comportamento tenuto.

Si è poi presentato dalla maestra di danza con indosso un pigiama e una vestaglia: “Volevo chiederle scusa se i miei atteggiamenti nella casetta le sono risultati poco consoni. In secondo luogo, le volevo dire che sì, è vero che sono un ballerino classico e devo avere sempre un certo atteggiamento nella vita quotidiana, ma io mi ritengo diverso da tutti”, sono state le parole lette dall’allievo.

ramon che con il suo pigiamino di seta blu regala alla cele i suoi pantaloncini leopardati QUESTA È POESIA #amici22 pic.twitter.com/O9MM69MXCz

— zenzonellishipper (@Giada60423681) September 26, 2022

La reazione della maestra Celentano

Ad ogni modo il ballerino è riuscito a sorprendere la sua insegnante facendo un regalo alquanto particolare ossia un pantaloncino, ma non un semplice pantaloncino. Il vestiario in questione, dalla trama leopardata, era il preferito di Ramon. Il pensiero è stato molto apprezzato da Alessandra Celentano: “Me lo metto io a casa”, ha detto con tono a tratti affettuoso, infine la decisione di annullare la sospensione e l’accoglienza positiva sui social per il giovanissimo allievo non è mancata.