Che le due maestre di danza di Amici Veronica Peparini e Alessandra Celentano abbiano due visioni completamente diverse sulla danza è ormai noto a tutti. Eppure questa divergenza si è fatta particolarmente sentire nella puntata serale del talent andata in onda sabato 23 aprile.

Alessandra Celentano ha scritto una lettera indirizzata al ballerino Dario dalle parole molto dure. Altrettanto dura la replica della coach di danza avversaria che, senza troppi giri di parole, ha definito il contenuto della lettera “sciocchezze”.

Amici, nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini nel serale

Alessandra Celentano ha accusato in particolare il ballerino di spocchia oltre che di non avere un fisico adeguato: “Potresti imparare tanto e non hai fatto nessun progresso.

E di certo non sei un adone fisicamente, probabilmente lavori male”. Infine ha concluso con un “consiglio” pesante e che dice molto sui toni della lettera: “Sii umile e fatti aiutare”.

Veronica Peparini: “Non sono cose carine da dire ad un ragazzo di 18 anni”

Veronica Peparini ha risposto difendendo a spada tratta l’allievo: “Voglio partire dicendo la stessa cosa che ha detto la maestra Celentano a me ovvero che sono tutte sciocchezze.

Se lui sa parlare e sa rispondere credo sia un buon modo di difendersi, hai detto che non è nelle proporzioni giuste e non è una cosa carina da dire un ragazzo di 18 anni”. Nonostante ciò Alessandra Celentano è stata inamovibile: “Le verità sono sempre scomode, parlo di fisicità per la danza […] non è un problema mio”.