Puntata di Amici difficile per Arisa. L’insegnante di canto ha avuto un vero e proprio crollo, arrivando a fare una richiesta specifica a Maria De Filippi. Rosalba Pippa si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro.

Amici: Arisa ha un crollo

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Arisa si è esibita con le allieve Federica e Angelina sulle note di Let It Be. Durante la performance, Rosalba Pippa non ha aperto bocca, limitandosi a mimare le parole. Al termine dell’esibizione, Maria De Filippi le ha chiesto spiegazioni e la prof di canto ha avuto un crollo. Arisa, visibilmente provata, ha esordito:

“Mi sento a volte sopravvalutata, inadeguata, una m**da precisa. Ma non voglio fare questa cosa in televisione, anzi spero che questa roba la taglierete. Ma io a voltedavvero non mi sento all’altezza, uno può anche avere fortuna e basta”.

Amici: lo sfogo di Arisa

Arisa ha proseguito:

“Lo dico con molta onestà. Se a me fosse successo nel 2012 di vincere Sanremo e spaccare tutto io ero davvero nel focus. Aveva ragione Tiziano a dire che dopo un po’ non ti senti più così forte. Ora le cose le faccio ma non mi sento all’altezza. In questa esibizione ho preferito lasciare spazio a queste due artiste che hanno un fuoco dentro e di cui io sono fan. Io mi nutro della loro energia. Le mode vanno e vengono e si passa di moda, poi in Italia si passa di moda prima. La carriera è fatta di alti e bassi? Eh, mi avete beccato in un periodo di bassa”.

A questo punto, la De Filippi si è vista costretta ad intervenire: “Non ti abbiamo beccato, ti abbiamo cercato“. Arisa, colpita dalle parole di Maria, ha spostato il focus sul Festival di Sanremo, rivelando di essere stata rifiutata da Amadeus.

Arisa sbotta sul Festival di Sanremo

Arisa ha proseguito:

“Sta di fatto Maria che sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo. Sono due anni! Io sono qui per io programma e per i ragazzi, non sono qua per fare la piagnona sulle mie cose. Sai perché ti dico di tagliare? Perché io voglio far finta di non avere niente dentro e voglio sembrare dura e forte, non mostrare queste mie perplessità”.

La De Filippi ha immediatamente replicato: “Se vuoi che questo pezzo venga tagliato lo taglieremo, ma secondo me sbagli“. A quanto pare, Arisa ha deciso di mandare in onda il suo crollo.