Alla finale del serale di Amici manca davvero pochissimo e con essa si inizia, come di consueto a parlare di album di debutto e singoli. In particolare proprio in queste ultime ore sono partiti i pre-ordini del primo EP di Albe pseudonimo di Alberto La Malfa.

Il giovanissimo artista che sta letteralmente spopolando, è finito nel mirino sui social. La copertina del disco infatti – secondo chi contesta – è incredibilmente uguale al primo EP di Sangiovanni dal titolo omonimo e che era stato rilasciato un anno fa esatto, il 14 maggio 2021.

Amici, finito nel mirino dei social il nuovo album di Albe

In effetti mettendo a confronto le due copertine non è difficile notare le somiglianze. Se è pur vero che è pratica comune usare il proprio nome come titolo quando si è agli esordi, è anche vero che sono diversi i dettagli che balzano all’occhio a cominciare dal font usato sullo stesso titolo.

Altrettanto simile lo stile usato dai due artisti: capello a caschetto e ricciolo “sbarazzino”, senza dimenticare lo stesso sguardo penetrante. Tutti questi elementi sarebbero stati in definitiva sufficienti per parlare di un presunto “plagio”.

Albe: “Il viaggio più bello della mia vita”

Nel frattempo il giovane artista in previsione della finale che si terrà tra poche ore ha scritto sui social un lungo post:

“Il mio sorriso dice tutto.

Questo è stato il viaggio più bello della mia vita. Mi mancherà tutto, perché le persone che lavorano dentro questo accelerometro di emozioni ti lasciano il segno e sono meravigliose. Non smetterò mai di ringraziare dal profondo della mia anima Maria De Filippi, Anna Pettinelli, Mamo, Giordana, Emanuela, Paola, Mauro, i miei compagni, i vocal coach, i professionisti di ballo Giulia, Elena, Spillo, Francesco, la redazione e tutta la produzione dal primo all’ultimo. Mi avete reso fiero di me stesso. Grazie per questa opportunità. Questa non è la fine di nulla, anzi voglio chiamarlo inizio. Ho forse un po’ di ansia per la finale? Ma va’! No, mi stanno solo sudando le mani a dire la parola “finale”. Sì, spero di riuscire a strapparvi una risata, che è una delle cose che so fare meglio. Detto ciò, un grande IN BOCCA AL LUPO a tutti! Ci vediamo domenica sera”.