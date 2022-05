L’attesa per la finale di Amici 21, che andrà in onda questa sera, 15 maggio, è sempre più grande. È stato annunciato l’ospite di questa serata e diventa insistente l’indiscrezione del possibile addio di un professore.

Amici 21, la finale: annunciato l’ospite della serata

Per la finale di Amici 21 è tutto pronto. Ci sono sei finalisti che si contendono la vittoria, di cui 4 cantanti e due ballerini: Alex, Sissi, Luigi, Albe, Serena e Michele. Durante l’ultima puntata, che andrà in onda questa sera, 15 maggio, in prima serata su Canale 5, verranno eletti sia il vincitore di circuito che il vincitore di questa edizione. Mediaset ha deciso di far slittare la finale di un giorno, in modo da dare maggiore spazio all’Eurovision Song Contest, andato in onda sabato 14 maggio su Rai1.

Il nome dell’ospite di questa serata speciale è già stato annunciato. Si tratta di Alessandra Amoroso.

Il possibile addio di un professore

L’edizione non si è ancora ufficialmente conclusa, ma iniziano già a trapelare delle indiscrezioni sulla prossima stagione. Il corpo docenti potrebbe subire nuove modifiche. Dopo l’arrivo di Raimondo Todaro e l’addio di Arisa, un altro professore sembra pronto a lasciare la scuola. Non si tratterà né di Alessandra Celentano né di Rudy Zerbi, ormai colonne portanti di Amici di Maria De Filippi.

In molti pensano che l’abbandono sia di Raimondo Todaro, ultimo professore entrato nella scuola. In realtà, Amedeo Venza ha svelato che potrebbe trattarsi di Anna Pettinelli.