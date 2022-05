I colpi di scena non mancano neppure ad Amici. Maria De Filippi, la padrona di casa che da anni raccoglie grandi successi scovando alcuni dei migliori talenti, è abituata alle parole accese spesso pronunciate dalla maestra Alessandra Celentano. La nipote del famoso cantante è solita scagliarsi con toni forti e diretti nei confronti degli allievi che non rispettano i suoi canoni di danza.

Al di fuori della danza classica, infatti, la Celentano fatica ad apprezzare i ballerini, nonostante il talento di cui danno prova, la passione che coltivano e il carisma portano in scena. Nella nuova edizione del programma la maestra – che è tornata a fare coppia con Rudy Zerbi – sembra non apprezzare per nulla Serena e Dario (oltre a Nunzio, ormai ex concorrente). Proprio Dario pare si sia sentito male in seguito all’ennesima lite avuta con la maestra.

Amici, Dario umiliato da Alessandra Celentano? Il ballerino si è sentito male

Sabato 7 maggio andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale di Amici. Dalle prime anticipazioni rese note, sebbene ancora non confermate, pare che tra la Celentano e Dario sia scoppiata l’ennesima discussione. Il litigio, tuttavia, si sarebbe spinto all’estremo, tanto che il giovane ballerino di Veronica Peparini ne avrebbe risentito, faticando persino a respirare.

Non ci sono conferme, ma sembrerebbe che Dario si sia sentito male nel corso della semifinale di Amici. Dopo il guanto di sfida con Michele, la Celentano avrebbe duramente criticato l’esibizione di Dario, il quale “si è sentito male e si è rivolto alla sua insegnante sostenendo di non riuscire nemmeno a respirare”. Le conferme si avranno solo in diretta, ma pare che nel corso della pubblicità sia intervenuta Sissi per consolare il giovane fidanzato.