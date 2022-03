L’8 marzo è ormai alle porte e, in occasione della Festa Internazionale della Donna, anche Amazon lancia la sua personale iniziativa attraverso un progetto pensato per Alexa, l’assistente vocale di proprietà dell’azienda di e-commerce più famosa al mondo.

Spesso infatti, più che di un vero e proprio regalo (che detto tra noi, possiamo farci anche da sole) abbiamo bisogno di sentirci ispirate da altre donne che, proprio come noi avevano un sogno che sono riuscite a coronare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Alexa presenta le donne del giorno

Tutti ormai conosciamo e sappiamo come funziona Alexa, l’assistente vocale di proprietà di Amazon. Attraverso una semplice richiesta vocale fatta a questo dispositivo infatti, possiamo reperire qualsiasi tipo di informazione.

Ecco allora che Amazon ha deciso di sfruttare proprio questa funzione per una speciale iniziativa che vuole celebrare le donne tutto l’anno proprio a partire dall’8 marzo 2022. A partire da questa data infatti, ogni giorno Alexa racconterà le storie di tutte quelle donne che in Italia hanno saputo distinguersi in diversi campi.

Come ascoltare le storie di Alexa

Come dicevamo, per usufruire di questa iniziativa di Amazon basterà utilizzare Alexa proprio come siamo abituati a fare.

Per ascoltare la storia della donna del giorno in programma basterà chiedere al dispositivo: “Alexa, qual è la donna del giorno?”. La risposta a questa domanda sarà appunto il racconto della vita e della carriera della donna “del giorno” ovvero di quella donna, del passato o del presente, che ha lasciato il proprio segno non solo nella storia delle donne, ma anche in quella della società più in generale.

Quella di Amazon comunque non è un’idea totalmente nuova, anzi, sembra proprio averla presa in prestito da libri come “Storie della buonanotte per bambine ribelli” o podcast come “Morgana”, la cui voce citeremo più sotto.

Le donne protagoniste dell’iniziativa: quelle del passato

Tra le donne protagoniste dell’iniziativa di Amazon ci sono ovviamente quelle che sono considerate pilastri del femminismo, come Margherita Hack, la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, o Maria Montessori, famosa educatrice, pedagogista e neuropsichiatra infantile a cui si deve il famoso metodo educativo che porta il suo nome.

Tra le prime donne italiane che si sono distinte in un campo un tempo considerato prevalentemente maschile ci fu anche Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina nel 1986 per aver contribuito attivamente agli studi di malattie gravi come Alzheimer e Parkinson.

Quelle del presente

Tra le “donne del giorno” raccontate da Amazon anche Bianca Pitzorno, scrittrice e autrice televisiva nota per essere la più importante autrice italiana per l’infanzia. Rimanendo sempre sul campo dell’editoria, nella lista di donne meritevoli secondo Amazon figura anche Michela Murgia, autrice e podcaster di successo nota anche per essere stata la prima donna a firmare la rubrica dell’Espresso “L’Antitaliana”.

Amazon celebra anche il mondo dello sport femminile con due atlete d’eccezione come Bebe Vio, schermitrice plurimedagliata e campionessa mondiale ed europea della disciplina del fioretto individuale paralimpico e la tuffatrice Tania Cagnotto, prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nella disciplina dei tuffi.