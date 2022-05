Amanda Tenfjord, è lo pseudonimo di Amanda Klara Geōrgiadī ed è una cantante greca che rappresenterà la Grecia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Die Together. Ma scopriamo chi è Amanda Tenfjord.

Chi è Amanda Tenfjord

Amanda Tenfjord è nata il 10 gennaio 1997 a Giannina in Grecia e si è successivamente trasferita in Norvegia con la sua famiglia.

Avvicinatasi al mondo musicale molto presto nel 2014 pubblica il suo primo singolo Run, utilizzato per la campagna pubblicitaria e per il quale, nel 2015, le è stato conferito un premio Musikkprisen. Nel 2016 partecipa al programma The Stream, dove è riuscita ad arrivare tra i trenta finalisti prima di essere eliminata. Sempre nello stesso anno pubblica il suo secondo singolo I Need Lions. Nel 2018 parteciperà come come artista ospite per il progetto Telethon P3aksjonen e nelle stesso anno pubblicherà il suo primo EP, First Impression.

Sempre nello stesso anno vince il premio per la cultura giovanile del comune di Haram, città norvegese. Nel 2021 pubblica il suo secondo EP, Miss the Way You Missed Me. Il 15 dicembre 2021 l’emittente radiotelevisiva greca ERT seleziona Amanda per rappresentare la Grecia nell’Eurovision Song Contest del 2022 a Torino. Il 10 marzo del 2022 pubblica il suo brano eurovisivo, Die Together.

Il brano Die Together

Il brano eurovisivo Die Together è un singolo scritto a quattro mani da Amanda con Bjørn Helge Gammelsæter.

Amanda in un’intervista ha affermato che questo testo è stato pensato e poi scritto alla fine di una sua relazione. Ma questo singolo potrebbe però essere interpretato in maniera molto più ampia a seconda delle diverse situazioni che ognuno di noi vive.

È passato del tempo dopo la fine della mia relazione e ho scritto un album su questa relazione dall’inizio alla fine, e “Die Together” è solo una delle canzoni nel momento della rottura, quando tutto è caotico e triste. Non si tratta di una persona o di una relazione, è un qualcosa generale.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata e alla sua vita sentimentale. Attraverso il suo profilo social spuntano alcune foto con un ragazzo che potrebbe essere il suo fidanzato, ma non ne abbiamo certezza. È molto attiva sui social pubblicando i suoi viaggi tra Grecia e Norvegia, foto che la ritraggono con i suoi amici e i suoi familiari.

Curiosità