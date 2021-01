L’attività fisica è fondamentale per il benessere psico-fisico. Ma come in ogni cosa, c’è chi fa troppo e chi troppo poco! La giusta via di mezzo è la via da percorrere, ma non è detto che praticare sport dal lunedì alla domenica sia controproducente.

Vediamo qui di seguito se allenarsi ogni giorno fa bene o male, i pro e i contro e i consigli su come farlo al meglio.

Allenarsi ogni giorno: pro e contro

Fare attività sportiva con costanza fa bene al corpo e alla mente. Non ci aiuta solo a restare in forma, a mantenere attivi i muscoli e in movimento gli organi fondamentali, è benefico per il cuore, la circolazione e il metabolismo.

Ma soprattutto lo è per l’umore, che ci permette di sciogliere lo stress e le tensioni e di distrarci, staccando la spina. Il punto però qui è un altro: allenarsi ogni giorno fa bene o fa male? La risposta dipende dal vostro tipo di allenamento, dal vostro stile di vita e dalla vostra costituzione fisica. Infatti, in base al tipo di esercizi che praticate quotidianamente e a seconda dell’intensità che volete raggiungere, il discorso cambia.

In via generale, fare attività fisica e quindi, mantenere in movimento il corpo in continuazione, apporta numerosi benefici, come:

il corpo è costantemente allenato e attivo

il fisico non si abitua alla sedentarietà

riduce sintomi legati ai problemi cardio circolatori e metabolici

accelera il metabolismo

mantiene in forma, facendo bruciare calorie

tonifica il corpo

migliora la qualità di vita

riduce lo stress

scioglie le tensioni

migliora l’umore

aiuta a dormire e riposare meglio

aiuta ad essere più distesi e propositivi

migliora l’equilibrio e la forza

apporta un senso di benessere generale.

Tuttavia, se non si trova il proprio equilibrio e si sforzano i muscoli più del dovuto, le conseguenze sono negative. Se infatti non si alternano adeguatamente esercizi di forza, ad alta e bassa intensità, poi equilibrio e flessibilità, il corpo inizierà a risentirne. I sintomi e i segnali più evidenti sono riscontrabili in nausea, crampi, dolori nelle zone muscolari, strappi, peggioramento generale dello stato di salute.

Come organizzare la settimana sportiva

Per evitare di commettere errori che potrebbero danneggiare il vostro sport e soprattutto il vostro fisico, è bene organizzare al meglio la settimana sportiva. Se infatti avete deciso di allenarvi quasi o tutti i giorni e siete consapevoli che sia la scelta più giusta per voi, iniziate programmando i diversi allenamenti quotidiani. La soluzione migliore è quella di alternare nei singoli giorni diversi tipi di attività, variando nell’intensità e nella zona muscolare da allenare. Un giorno, ad esempio, dedicatevi ad un allenamento più intensivo, il giorno dopo dedicatevi ad un’altra parte del corpo, il giorno dopo ancora magari fate del cardio e dello stretching più specifico per far riposare un po’ di più il fisico e così via discorrendo. Un giorno di stop totale concedetevelo perché così non sforzerete più del dovuto il vostro corpo e renderete meglio nelle sessioni sportive successive.