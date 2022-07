Ordine restrittivo per Ricky Martin: il cantante è stato accusato di violenza domestica. Per i legali della star, le accuse “sono false”.

Ordine restrittivo per Ricky Martin accusato di violenza domestica

Ricky Martin è stato accusato di violenza domestica. La notizia relativa alla star della musica latina è stata diffusa da Associated Press.

A quanto si apprende, le forze dell’ordine di Puerto Rico hanno diramato un ordine restrittivo nei confronti del cantante che sarebbe stato firmato in via ufficiale nella giornata di venerdì 1° luglio.

Da alcuni anni, l’artista è legato sentimentalmente a Jwan Yosef. La coppia ha quattro figli e si è sposata nel 2018. Al momento, non è ancora noto se a richiedere il provvedimento sia stato il marito del cantante in quanto la persona che ha chiesto l’applicazione della restrizione è rimasta anonima.

Ricostruzione dei fatti e parere dei legali del cantante

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, pare che Ricky Martin e la parte lesa si siano frequentate per circa sette mesi ma che i rapporti si siano interrotti da circa otto settimane. Il cantante, tuttavia, sarebbe stato avvistato per ben tre volte in prossimità dell’abitazione della persona che ha richiesto il provvedimento.

In merito all’ordinanza restrittiva, il quotidiano ha riferito che l’udienza è stata fissata per il prossimo 21 luglio.

Intanto, sull’accaduto sono intervenuti i legali della star che hanno descritto le accuse rivolte al loro cliente nel seguente modo: “Sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fiori il nostro cliente Ricky Martin sarà vendicato”.