È stata una nota corteggiatrice del programma di Maria De Filippi Uomini & Donne. Lei è Alessia Spagnulo, classe 1994, e ai tempi è scesa per corteggiare il tronista Luca Daffré. Chi è e che cosa fa nella vita? Scopriamo la giovane ex corteggiatrice più nel dettaglio.

Alessia Spagnulo, chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Altezza, età, figlia

Alessia Spagnulo è nata a Grottaglie, in provincia di Taranto, nel 1994 e attualmente ha 29 anni. La giovane donna è cresciuta a Tossiccia e la sua passione verso il mondo dello spettacolo è nata sin da subito.

Nel 2018 Alessia Spagnulo ha partecipato anche alle selezioni di Miss Italia ed è arrivata sui vari set del noto concorso di bellezza con la figlia di appena sei mesi. Per chi non lo sapesse, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto una figlia in giovane età: la piccola Chloé è nata infatti dalla relazione tra Spagnulo e Michele Calabriche Mischa. La coppia non aveva in cantiere l’arrivo di un figlio/una figlia, ma alla fine lei ha deciso di tenerla e di diventare madre. Mamma e figlia vivono insieme a Montesilvano, in provincia di Pescara.

Alessia Spagnulo attualmente lavora come modella, influencer, ma ha ottenuto anche un incarico come inviata sportiva per il programma Live Sport 360. Sicuramente avere partecipato a Miss Italia nel 2018 le ha dato una grande mano anche per entrare nel mondo del lavoro, ma grazie alla sua caparbietà e voglia di fare è riuscita a diventare indipendente.

La modella e influencer arriva a Uomini e Donne nell’edizione del 2022-2023 e scende con le idee piuttosto chiare: vuole corteggiare Luca Daffrè, a sua volta ex corteggiatore della tronista Angela Nasti.

I due si erano però conosciuti già qualche anno prima, quando lei aveva 27 anni. Si erano infatti scambiati alcuni messaggi su Instagram, poco tempo prima che lui partisse per l’Isola dei Famosi. Il fatto stesso di essere già in contatto con il tronista ha posto Alessia Spagnulo in una posizione abbastanza difficile: l’ex corteggiatrice ha infatti ricevuto non poche critiche all’interno del programma.

L’influencer è particolarmente attiva sui social media. Il suo profilo Instagram (@alessiaspagnulo) è seguito da 275 mila follower, per un totale di 359 post pubblicati. Nelle foto da lei pubblicate si mostra quasi sempre sui vari set fotografici e in mise particolarmente sexy. Difficilmente tende a pubblicare contenuti di vita quotidiana e la sua bambina Chloé non appare quasi mai. Su Facebook, però, Spagnulo pubblica contenuti più “privati”.

Accanto alla passione per il mondo dello spettacolo, della moda, e della televisione, Alessia Spagnulo aggiunge anche una notevole passione per i tatuaggi. Dando un rapido sguardo alle sue foto, infatti, se ne possono notare diversi. Bellissima e super femminile, Alessia Spagnulo è sempre molto apprezzata.

Alessia Spagnulo: la vita privata dell’ex corteggiatrice

Sulla vita privata di Alessia Spagnulo non si hanno particolari informazioni. L’amore per la sua bambina è totalizzante e pare che al momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia single.