Numerosi i ciclisti rimasti coinvolti in vicende di doping, tra cui Ivan Basso, Danilo di Luca o Alessandro Petacchi. Scopriamo la storia di quest’ultimo, il ciclista in grado di vincere in un solo anno almeno due tappe in ciascuno dei tre grandi Giri.

Chi è Alessandro Petacchi

Alessandro Petacchi (La Spezia, 3 gennaio 1974) è un ex ciclista su strada italiano. Durante l’infanzia pratica nuoto e atletica leggera per poi dedicarsi intorno ai 13 anni al ciclismo ed entra nella squadra di Castelnuovo Magra. Iniziano così i suoi successi ottenendo 26 vittorie tra gli esordienti, 9 tra gli allievi, 13 nella categoria juniores e 12 nei dilettanti.

Entra nella categoria dei professionisti nel 1996 ma deve attendere due anni prima di portare a casa una vittoria quando vince nella tappa di Mersing del Giro della Malesia.

I primi grandi successi

Nel 2000 riesce a dimostrare quanto vale quando viene convocato nella nazionale e insieme a Mario Cipollini porta a casa una vittoria al Mondiale di Zolder, in Belgio. Il suo anno migliore è indubbiamente il 2003 in cui porta a casa 30 vittorie di cui 15 sono tappe nei 3 grandi Giri.

L’anno successivo ottiene oltre venti successi e nel 2005 raggiunge il successo nella tappa Milano-Sanremo dove batte all’ultimo il rivale tedesco Danilo Hondo. Al Giro d’Italia svoltosi l’anno successivo è purtroppo costretto al ritiro dopo due tappe per via di una caduta che gli ha causato una frattura alla rotula.

Le accuse di doping e il ritiro

Dopo la vittoria della tappa di Pinerolo nel Giro d’Italia del 2007 si trovano delle tracce di salbutamolo in eccesso nei campioni prelevanti durante i test antidoping della squadra. Questo gli causa una squalifica di 1 anno che gli impedisce di partecipare al Tour de France dello stesso anno. Durante l’estate viene però liberato dalle accuse e può riprendere le competizioni.

A questo episodio si aggiunge una grave bronchite gli impedisce di partecipare al Giro d’Italia del 2008. Riesce a tornare a competere con il Tour of Britain classificandosi primo e riprende il ritmo partecipando al Gran Premio Costa degli Etruschi e al Giro d’Italia dove ottiene delle tappe insieme al compagno di squadra Danilo Di Luca.

Successivamente durante una competizione riceve un avviso di garanzia per il coinvolgimento in un’inchiesta in corso sull’uso di sostanze tra gli sportivi. Riesce a tornare in gara ugualmente portando anche a casa discreti successi per poi annunciare il ritiro nel 2013.