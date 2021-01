Yvonne De Rosa è la compagna di Roberto Fico. Classe 1975, è originaria di Napoli ed è una fotografa molto apprezzata. Mamma di una ragazza nata nel corso di una precedente relazione, ama viaggiare, passione che condivide con la sua dolce metà. Cosa sappiamo sul suo conto?

Yvonne De Rosa: chi è?

Classe 1975, Yvonne De Rosa è nata a Napoli. E’ nella sua città che ha conosciuto l’attuale compagno Roberto Fico. Il loro primo incontro è avvenuto sui banchi di scuola: lui frequentava la Scuola Media Della Valle di Posillipo, mentre lei il Belsito, ovvero la succursale. L’amore, però, è scoppiato tanti, tanti anni dopo.

Dopo il diploma, Yvonne si è laureata in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli. In seguito si è stabilita a Londra e ha frequentato prima la Central Saint Martin’s, poi la London College of Communication, dove ha conseguito un master in fotogiornalismo.

Di una bellezza disarmante, la De Rosa ha fatto da testimonial ad una vecchia campagna per il sapone Dove. E’ proprio qui che ha capito il suo grande amore per la fotografia. Il suo primo libro fotografico, una serie di scatti realizzati all’interno di un ex manicomio, è stato presentato al Pan, il Museo di Arte Contemporanea di Napoli.

“La fotografia rappresenta lo strumento che può portarmi e che mi ha portato, al di là del puro aspetto estetico delle rappresentazioni, ad appassionarmi allo studio dell’essere umano”, scrive Yvonne nel suo blog.

Il secondo albo di foto l’ha realizzato grazie ad un lavoro con le Ong inglesi, con cui ha girato l’Europa orientale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yvonne De Rosa (@yvonnederosaphotography)

Yvonne De Rosa: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, la De Rosa è molto riservata. Prima di incontrare Roberto Fico, ha avuto una relazione che le ha donato la gioia di diventare mamma. La bella fotografa Napoletana ha una figlia che si chiama Elena, diventata maggiorenne nel 2021.

L’incontro con Fico è stato del tutto casuale. L’uomo non era ancora entrato in politica, ma si occupava di commercio equosolidale con i Paesi del Terzo Mondo. Tra un viaggio insieme e qualche chiacchierata sui vecchi tempi, Yvonne e Roberto si sono innamorati.

La De Rosa ha fondato Magazzini Fotografici, il primo spazio interamente dedicato alla fotografia di Napoli. Qui ospita spesso star internazionali, come il fotografo musicale di Birmingham Brian Griffin.