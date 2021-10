Non solo in adolescenza. L’acne, con tutti i suoi disagi visibili ed invisibili tra macchie e bruciori, si può manifestare anche in età adulta, creando non pochi problemi a chi, purtroppo, ne soffre.

Se è vero che bisogna imparare ad accettarsi e a non vedere un piccolo dettaglio come un difetto, è anche lecito cercare ogni modo per sentirci bene con noi stesse.

Per questo, fortunatamente, esistono anche dei rimedi utili a sconfiggere questo fastidioso inestetismo. Scopriamo insieme quali sono.

Acne in età adulta

Come dicevamo, non è evento raro il fatto che l’acne si possa manifestare anche in età adulta. Sono tantissime le vip che si sono fatte portavoce di questo disagio estetico che può anche causare dolore per via delle infiammazioni. Dalla figlia d’arte e presentatrice Aurora Ramazzotti all’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini&Donne Giulia De Lellis, fino ad arrivare alla giovane Tik Toker ed imitatrice Rametta.

Tutte loro si sono mostrate senza filtri per sensibilizzare le persone su questo problema e per far sentire meno solo chi ne soffre ed è sottoposto ogni giorno a immagini di star con la pelle apparentemente perfetta (spesso merito di filtri e make up professionale). Tutte loro, insieme agli esperti del settore, concordano su una cosa: non sottovalutare la propria acne è fondamentale anche per capire i motivi che possono averla causata.

I rimedi da quelli naturali a quelli più invasivi

Un’acne trascurata può infiammarsi facilmente e, a lungo andare, può portare a cicatrici evidenti sul volto. Prendersene cura fin da subito quindi è molto importante per evitare questo fastidioso risvolto. Fortunatamente però esistono alcuni rimedi, alcuni naturali e, altri, da attuare con l’aiuto di un professionista.

Uno su tutti è il controllo dell’alimentazione. In alcuni casi infatti c’è una correlazione tra acne ed apparato intestinale, che se infiammato può causarne l’eruzione. Prima di iniziare qualsiasi terapia quindi, il consiglio è quello di sottoporsi ad un controllo per individuare eventuali allergie o intolleranze.

Anche i rimedi naturali possono risultare molto utili per sconfiggere o almeno controllare, l’acne in età adulta. Alcuni principi attivi infatti hanno un’azione antibatterica, seboriducente e rigenerante.

Oltre i principi attivi, possono tornare molto utili gli integratori alimentari naturali. Per scoprire quelli più adatti a voi e alle esigenze della vostra pelle, non vi resta che rivolgervi ad un dermatologo!

La luce LED

Un ultimo (ma non meno importante) rimedio è la luce LED. Si è scoperto infatti che il suo impiego può essere molto utile per migliorare lo stato dell’acne, le infiammazioni che causa e anche le cicatrici che lascia.

Questa particolare terapia si basa sull’azione congiunta tra fotoni e fibroblasti che andrebbe ad aumentare la produzione di collagene ed elastina, elementi fondamentali per il mantenimento e l’idratazione della nostra pelle, migliorando anche il microcircolo.

L’importanza di una pulizia profonda

Da non sottovalutare anche l’importanza di inserire la skincare nella propria beauty routine. Una pelle ripulita da tutte le impurità infatti, sarà una pelle meno soggetta alle infiammazioni dolorose che caratterizzano l’acne.

In commercio è possibile trovare tantissimi prodotti dall’azione delicata ma profonda ed efficace, utili allo scopo. Sono tantissimi ormai, i brand di beauty interamente dedicati alla skincare.