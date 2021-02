Quali sono le buone abitudini che abbiamo imparato durante la pandemia che sarebbe bene mantenere anche dopo: dal lavarsi le mani al digital detox.

Abitudini della pandemia da mantenere

Dal giorno in cui si è diffuso il Coronavirus in Italia sono nate nuove abitudini nelle persone.

Alcune incentivate come metodi di prevenzione contro la trasmissione del Covid, altre che si sono stabilizzate con il lockdown. Il 2020 insomma è stato un anno che ha sconvolto le vite di tutti, cambiando numerosi atteggiamenti e comportamenti che prima erano spontanei per tutti. Basti pensare alle strette di mano e agli abbracci, assolutamente vietati in questo periodo di emergenza. Alcune abitudini prese durante il periodo della pandemia è consigliabile che si continuino a mantenere anche in seguito: esse sono infatti buone norme per l’igiene o per il benessere quotidiano.

Lavarsi le mani più spesso e meglio

Con la pandemia un aspetto sicuramente importante per la prevenzione del virus è stato il lavaggio delle mani. Quando si torna dalla spesa, sui mezzi pubblici, appena usciti da un negozio oppure sul lavoro: è importante igienizzarsi le mani e lavarle a lungo appena tornati a casa. Una buona abitudine che forse prima non avevamo tutti. Il Covid invece ci ha spinti a pensare a quanti batteri e germi si annidino nei luoghi pubblici e quindi si trasferiscano sulle nostre mani, focalizzando l’attenzione sulla necessità della loro detersione accurata e frequente.

Contatto con la natura

Durante il lockdown e anche dopo, con le restrizioni imposte dal governo per combattere il virus, tutti hanno riscoperto un nuovo amore per la natura. Evitare gli spazi affollati è stato necessario per tutti: così nel week-end la passeggiata nella natura si è sostituita al giro di shopping in centro o nei centri commerciali.

La natura ha aiutato molti anche a staccare dal continuo uso dei dispositivi digitali. Smartworking, riunioni in videochiamata, didattica a distanza hanno riempito le nostre giornate: una bella passeggiata nel verde ha aiutato tutti a disintossicarsi per un po’.

Pulire in casa più attentamente

La paura che il Covid si trasferisse anche sulle superfici ha indotto tutti a pulire meglio casa e anche negli angolini più trascurati. L’utilizzo di disinfettanti e alcol sulle superfici maggiormente utilizzate è stato imprescindibile. Una buona abitudine che sicuramente farebbe bene mantenere anche dopo la pandemia.

Togliere le scarpe prima di entrare in casa

Abitudine che molti avevano già, soprattutto nei paesi del Nord Europa: togliersi le scarpe prima di entrare in casa riduce anche l’ingresso di germi e batteri. Questa è un’ottima azione da fare sempre, soprattutto se si ha un bambino piccolo che sta imparando a camminare: gattonando infatti il bebè viene a contatto con sporcizia e batteri che inevitabilmente entrano in casa sotto le nostre scarpe.

Digital detox

L’uso spropositato dei device digitali ci ha consentito di capire quando è il momento di staccare la spina e prendersi una pausa. Il digital detox è infatti una delle tendenze welness 2021 assolutamente da tenere in considerazione anche nel futuro: staccare dalla tecnologia e fare a meno per un po’ di cellulari e computer.