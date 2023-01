Abito con cappuccio: il nuovo trend 2023

C’è chi ha ancora il dubbio quando deve scegliere tra una felpa con o senza cappuccio, ma la moda procede a passo spedito e propone un trend dopo l’altro, spesso con esiti inaspettati. Se è normale che un cappuccio sia associato a una felpa o a un giaccone, meno intuitivo può essere l’accostamento di questo elemento a un abito elegante.

Eppure l’abito con cappuccio ha dei precedenti nella storia della moda e sta ora tornando alla ribalta.

Jenna Ortega conferma un trend per il 2023: l’abito con cappuccio

Sembra infatti pronto a imporsi come trend del 2023, come confermato dalle passerelle dell’alta moda, prima tra tutti quella del brand Yves Saint Laurent. In occasione della Paris Fashion Weekd 2023, il marchio non si è fatto notare solo per le sfilate, ma anche per la presenza di una ambassador più che famosa e del vestito da lei sfoggiato: parliamo di Jenna Ortega, che ha presenziato a Parigi alla Menswear Fall/Winter 2023-24 di YSL proprio indossando uno dei capi della nuova collezione del marchio e cioè un abito con cappuccio.

Si tratta nel suo caso di un vestito nero lungo con spalle e braccia completamente scoperte e un intreccio sul davanti che culmina proprio nel cappuccio sempre nero.

Era impossibile che la star protagonista della serie Netflix Mercoledì passasse inosservata con questo look dark ma elegante, che ben si sposerebbe anche con lo stile del suo personaggio. Senza contare poi i suoi ben 39 milioni di followers, che hanno subito adocchiato il trend dell’abito col cappuccio.

Abito con cappuccio: tutto sul trend

Come accennato, i vestiti con cappuccio non sono una novità assoluta sulle passerelle: difatti erano un vesto e proprio must negli anni Ottanta, ora tornano alla ribalta. Basti pensare che nel giro di poco tempo abbiamo visto non solo Jenna Ortega sfoggiarne uno, ma anche Miley Cyrus nel nuovo videoclip del suo chiacchieratissimo brano Flowers, appena rilasciato. E pensare che anche l’abito della cantante è targato Yves Saint Laurent: è un modello FW91 in oro brillante con apertura sulla pancia che sembra fare effetto “due pezzi” gonna e top con cappuccio ma è in realtà un unico abito.

Nella riproposta per il 2023, l’abito con cappuccio è stato associato alla nuova bella stagione, quindi non stupisce che – essendo pensato per la primavera/estate 2023 – la maggior parte delle proposte viste in passerella siano di vestiti che lasciano una buona porzione di pelle scoperta. Gli abiti proposti stando a questo trend lasciano scoperte principalmente le braccia, la schiena e le spalle.

Sulle passerelle ci si è comunque sbizzarriti con le proposte: dalle più colorate al classico bianco e nero sempre elegantissimo. In occasione delle sfilate l’abito con cappuccio è stato anche abbinato sia al chiodo di pelle che al cappotto di pelle lunga, per suggerire qualche accostamento possibile. La stessa Beyoncé ha proprio optato per quest’ultimo, sfoggiando un abito con cappuccio viola e un maxi cappotto in pelle lunghissimo marrone. La maggior parte delle proposte sono state di abiti lunghi, ma ciò non toglie che l’abito con cappuccio sia disponibile anche in versione corta.