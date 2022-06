La stagione dei matrimoni è ufficialmente iniziata; il sole, il caldo, il cielo azzurro e l’aria estiva sono tutti quegli elementi che la maggior parte delle coppie ricerca per coronare il proprio amore.

Organizzare un matrimonio richiede tempo, dedizione e attenzione a 360 gradi.

Tuttavia, c’è un tassello fondamentale per tutte le donne che devono arrivare all’altare: l’abito da sposa.

Lo sappiamo molto bene, scegliere il modello dell’abito nuziale è probabilmente l’aspetto più difficile ed emozionante di tutto l’aspetto “organizzativo”. Ogni donna sogna l’abito perfetto, ogni donna ha nel cuore l’idea di ciò che vorrebbe indossare durante il giorno in cui dirà “sì, lo voglio” alla sua metà.

I modelli sono tantissimi e vedremo insieme quali sono i più gettonati per l’occasione più romantica della vita!

Tutti i modelli di abiti da sposa 2022: le principali tendenze

Da bambine è abitudine vestire le barbie con l’abito da sposa, così come capita spesso di sognare un particolare abito e di averlo ben stampato nella mente. Scegliere l’abito da sposa è dunque un momento di grande emozione ed è giusto che ogni donna riesca a esaudire i suoi desideri più romantici.

Anche la stagione dei matrimoni 2022 vede il bianco come protagonista; simbolo per eccellenza delle spose e del matrimonio, l’abito da sposa bianco, lungo e classico fa breccia nel cuore di tantissime donne.

Effettivamente, dobbiamo ammetterlo, fa sempre la sua bellissima figura.

Ci sono però dei piccoli accorgimenti che possono rendere anche l’abito più classico e lineare, qualcosa di unico e particolare; basta poco ed è subito modernità assoluta, ma soprattutto ci si renderà differenti le une dalle altre!

Tuttavia, si vuole rimanere conformi alla tradizione, l’abito bianco con lo strascico è quel modello che non passerà mai di moda e che renderà ogni donna meravigliosamente unica.

Per stravolgere un po’ gli schemi, si potrebbe invece optare per scollature profonde sulla schiena o fiocchi grandi posti di lato o sempre in vita, ma dietro. Di tendenza anche lo scollo a cuore che lascia scoperte le scapole, proprio come l’abito da sposa di Beatrice Valli.

Sempre molto attuale il tulle e le gonne molto ampie e a vita alta, per un effetto gonfio da vera principessa. Abbinabile alle gonne in tulle anche il pizzo, tessuto in super tendenza, soprattutto per quanto riguarda la parte superiore dell’abito (ricordate il meraviglioso abito di Chiara Ferragni in occasione del suo matrimonio con Fedez?).

Con il raso, invece, si è catapultate direttamente nei romantici anni ’20; morbido, scivoloso, sensualissimo ed elegante, il raso potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare e osare un po’ di più.

In altre parole, dunque, la principale regola è una: stupire. Come? Dipende da che cosa si ricerca per l’occasione, ma l’abito da sposa 2022 può essere tutto e può essere wow in ogni sua forma e consistenza.

Non solo tinta unita bianca: viva le trame!

Per le donne che amano stravolgere le tradizioni, la tinta unita bianca non basta. Infatti, tra gli abiti da sposa 2022 spiccano anche trame floreali o veri e propri tocchi di colore delicati, per un risultato estremamente ricercato, ma pur sempre raffinato!

L’attenzione all’ambiente colpisce anche gli abiti da sposa 2022

Il 2022 si contraddistingue anche per la cura e l’attenzione verso le tematiche ambientali; la sostenibilità è all’ordine del giorno e sempre più persone cercano di migliorare le proprie abitudini casalinghe, ma non solo.

Infatti, può capitare che anche nel giorno del matrimonio, le spose decidano di indossare un abito composto da materiali riciclati e attenti all’ecosistema ambientale, per uno spreco pari a 0 e un risultato altrettanto formidabile.

L’abito da sposa 2022, quindi, può essere anche sostenibile!

Gli accessori per un tocco glam e studiato

Che abito da sposa sarebbe senza accessori?

Tra le tendenze degli abiti da sposa 2022, infatti, continuano ad avere la meglio il classico velo (chilometrico e bellissimo), ma anche la veletta, le tiare, coroncine (di fiori per coloro che vogliono uno stile più libero e frizzantino, di brillantini per un tocco più glam e luminoso).

C’è l’imbarazzo della scelta anche in fatto di accessori e, se studiati ad hoc per la sposa, garantiranno quel tocco in più che vi renderà uniche!