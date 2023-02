Lo stile di Raffaella Carrà è immortale, proprio come la sua personalità. A Sanremo 2023 nasce una mostra a lei dedicata: A far la moda comincia tu!

L’anima di Raffaella Carrà continua a vivere immortale in tutto il mondo, non solo in Italia. Per celebrare la grande artista, scomparsa il 5 luglio 2021, la Rai ha deciso di realizzare una mostra a lei dedicata in occasione del festival di Sanremo 2023.

Il titolo della mostra è A far la moda comincia tu! e sarà disponibile da lunedì 6 febbraio 2023 a domenica 12 febbraio 2023.

A far la moda comincia tu! – Raffaella Carrà in mostra a Sanremo

La Rai ha scelto di omaggiare la grande Raffaella Carrà in occasione del Festival di Sanremo 2023: come? Mettendo in piedi una mostra interamente dedicata a lei e ai suoi iconici costumi di scena.

Scomparsa il 5 luglio 2021, Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme negli animi di tutti gli italiani e di tutte le italiane. Il suo estro creativo, la sua folle personalità e il suo carisma contagioso hanno fatto di lei una delle artiste musicali più apprezzate in Italia e il segno che ha lasciato è stato – ed è tuttora – indelebile.

Per ricordare il suo enorme talento e per ricordare anche la sua affettuosa partecipazione al Festival di Sanremo, da lei condotto nel lontano 2001 e di cui è stata ospite diverse volte nel corso della sua vita.

La mostra si intitola A far la moda comincia tu! e si apre in occasione del 73esimo Festival di Sanremo. Sarà esposta presso il Forte Santa Tecla in collaborazione con il luxury village The Mall Sanremo.

La mostra ospiterà ben 35 abiti di scena della grande Raffaella Carrà, gli stessi che hanno fatto la storia dell’artista e che ne hanno segnato la personalità e lo stile. Abiti diventati vere e proprie icone che, a distanza di quasi 2 anni, riescono ancora a parlare di quella che è stata Raffaella Carrà: unica e inimitabile.

Gli abiti arrivano direttamente dalle sartorie Rai, mentre altri provengono da collezionisti privati che negli anni hanno saputo conservarli con cura, oltre che restaurarli alla perfezione. L’immagine di Raffaella Carrà parla attraverso i suoi abiti, figli di una trasformazione camaleontica che l’artista ha saputo vestire nel corso della sua immensa carriera.

A far la moda comincia tu! è un regalo prezioso che la Rai ha scelto di offrire a tutti i fan della Carrà, pronti a emozionarsi di nuovo sotto le cascate di glitter e colori tipici della sua immagine, come il rosso, il bianco, l’oro, il bluette e le paillettes. Non solo: la mostra offre la possibilità di scoprire il grande talento dei costumisti di Raffaella Carrà, quali Enrico Rufini, Corrado Colabucci, Gabriele Mayer, Graziella Pera e Stefano Rianda.

All’interno della mostra il visitatore potrà accedere anche a tutta una serie di immagini provenienti direttamente dalle Teche Rai: dalle apparizioni nei film, a una Carrà bambina, a una serie di frame tratti dai programmi a cui ha lavorato come Canzonissima, Milleluci e Carràmba! Che sorpresa.

Il Festival di Sanremo 2023 sarà un tripudio di emozioni e di sorprese; a rendere l’atmosfera ancora più magica contribuirà anche la mostra dedicata all’icona Carrà: A far la moda comincia tu! conquisterà tutti.