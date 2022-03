Nella serata del 9 marzo 2022 su Rai 1 andrà in onda “18 regali”, il film del 2020 di genere drammatico per la regia di Francesco Amato, ispirato ad una storia che ha commosso il mondo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama, il cast e qualche curiosità a riguardo.

18 regali, tutto quello che sappiamo sul film

La trama è ambientata nei primi anni 2000 e racconta la storia di Elisa, che durante la gravidanza scopre anche di avere un tumore in stadio ormai avanzato. La donna muore giovanissima ad appena 40 anni, ma ha il tempo di lasciare 18 regali, uno per ogni futuro compleanno della sua bambina, Anna, che la lascia quando questa ha appena un anno di vita.

I regali, come ogni anno, vengono consegnati alla bambina dal padre Alessio, ma proprio al giorno del suo diciottesimo compleanno, spinta da un desiderio di ribellione tipico per quell’età e dal senso di vuoto mai colmato lasciatole dalla perdita della madre, Anna scappa dalla festa organizzata per lei e viene investita da una macchina. Al suo risveglio però, la ragazzina si trova faccia a faccia proprio con Elisa, che sembrava essere proprio alla guida dell’auto che ha investito la neo diciottenne.

Anna, che non ha mai avuto modo di conoscere la madre, avrà così modo di poterlo fare con una sorta di viaggio attraverso le emozioni.

La storia vera

Come abbiamo detto “18 regali” si ispira ad una storia vera, quella di Elisa Girotto una donna che ha scoperto di avere un tumore incurabile che le avrebbbe impedito di vedere crescere la propria figlia.

Elisa però non si perde d’animo e pur di trovare un modo per restare accanto alla propria bambina, anche nella morte confeziona, per lei 18 regali che l’accompagneranno nella sua crescita fino al compimento della maggiore età.

Il cast

Il cast principale è composto da Vittoria Puccini che interpreta Elisa, la madre di Anna, interpretata a sua volta da Benedetta Porcaroli, che abbiamo già avuto l’occasione di vedere in film di grande successo come “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese e serie tv acclamatissime come “Tutto può succedere” e “Baby”, la serie che prende ispirazione dal fatto di cronaca riguardante le baby squillo dei Parioli.

La Porcaroli ha fatto anche parte dei videoclip di “Maradona y Pelé”, successo musicale dei The Giornalisti e “16 marzo”, di Achille Lauro. A completare il cast principale di “18 regali” è Edoardo Leo, che veste i panni di Alessio, padre di Anna e marito di Elisa.

Curiosità sul film

A collaborare alle riprese è stato proprio Alessio Vincenzotto, il marito di Elisa Girotto. Alessio, convinto da Amato a girare il film, ha fatto leggere al regista tutte le lettere che la madre ha lasciato alla figlia che, ai tempi delle riprese, aveva appena 3 anni.

Lo stesso Francesco Amato ha dichiarato di aver pensato a “18 regali” come una sorta di regalo in più per Anna, che quando sarà abbastanza grande per poter comprendere l’immenso amore della madre per lei, potrà percepire, in questa pellicola, il suo abbraccio.