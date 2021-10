Una nuova bufera si è abbattuta sulla coppia formata da Zayn Malik e Gigi Hadid: il cantante sarebbe in libertà vigilata per molestie ai danni della modella.

Zayn Malik: le molestie

Zayn Malik è finito nell’occhio del ciclone e la notizia delle sue molestie ai danni della fidanzata Gigi Hadid, e della madre di lei, Yolanda, stanno facendo il giro del mondo.

Stando alle prime indiscrezioni sul caso il cantante avrebbe spinto la madre di Gigi Hadid durante una lite familiare e, a seguire, se la sarebbe presa anche con Gigi (madre di sua figlia Khai) e un poliziotto, giunto sul posto per cercare di interrompere la lite. I giudici avrebbero disposto la libertà vigilata per il cantante che, al momento, non potrebbe avvicinarsi alla sua ex.

Zayn Malik: la lite

Restano oscuri i motivi della lite anche se – stando alle prime indiscrezioni – sembra che a causa di essa Gigi abbia deciso di mettere fine alla relazione con il compagno.

I due si erano già lasciati una prima volta nel 2018, salvo poi tornare insieme pochi mesi più tardi. In nessun caso la coppia ha svelato i motivi del loro addio ma sembra che in questo caso, anche a causa della gravità della loro lite, la madre di Gigi Hadid sarebbe pronta a fare causa al cantante.

Zayn Malik: le accuse

Al momento Malik avrebbe rinnegato le accuse a lui rivolte affermando di non aver messo le mani addosso a nessuno.

Sulla questione ancora non sono emerse conferme ufficiali e come sempre Gigi Hadid si è chiusa nel massimo riserbo. Lei e Zayn Malik sembravano aver ritrovato la serenità dopo la nascita della loro bambina, Khai, che fin dall’inizio hanno cercato di proteggere dall’attenzione mediatica e dai social. La coppia svelerà cosa sia accaduto? La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, e sono in tanti i fan che hanno chiesto spiegazioni alla top model.