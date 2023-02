You, quarta stagione su Netflix: quanti episodi

Tra pochi giorni arriverà la quarta stagione di You su Netflix, con tanti nuovi colpi di scena. Una serie molto amata e molto attesa, che sicuramente riuscirà ancora una volta a tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

You, quarta stagione: quanti episodi

Il thriller psicologico particolarmente amato è pronto per tornare con una quarta stagione tutta da scoprire. Dopo i tanti colpi di scena che abbiamo visto nella terza stagione, in cui il protagonista Joe Goldberg ha fatto i conti con la vita di famiglia in una casa di periferia, in compagnia della folle moglie Love e del figlio Henry Forty, ora tutto sta per cambiare, tranne forse il lato più oscuro del personaggio.

La quarta stagione di You verrà divisa in due parti. La prima parte uscirà il 9 febbraio 2023, mentre la seconda il 9 marzo 2023. Si tratta dello stesso approccio usato per Stranger Things. Le prime tre stagioni di You sono composte da 10 episodi ciascuna, per cui si pensa che anche questa nuova stagione sia formata dallo stesso numero di episodi, anche se non è ancora arrivata una conferma. Se dovesse essere così, sicuramente verranno resi disponibili in un primo momento i primi cinque episodi, per poi far uscire gli altri dopo un mese.

You, quarta stagione: curiosità

La terza stagione di You ha mostrato Joe Goldberg alle prese con la vita familiare e la paternità, insieme all compagna Love Quinn, che si è dimostrata ancora più folle di lui. Alla fine della terza stagione Joe si reca a Parigi, in cerca di Marienne, risparmiata da Love grazie al fatto di avere una figlia. Nella quarta stagione Joe sarà a Londra, probabilmente sempre in cerca della donna. Nelle immagini si notano dei libri, Grandi speranze e Oliver Twist, incentrati sulla crescita dal punto di vista di un ragazzo. Si tratta di dettagli che possono far pensare alla mentalità di Joe, o forse al figlio che ha dovuto abbandonare. I fan stanno già indagando. Ci sono altri libri, come Le avventure di Sherlock Holmes, che suggeriscono il ruolo di detective che avrà Joe in questa serie, e Vanity Fair, basato sull’alta società, un mondo di cui Joe dovrà far parte. Sembra essere confermata l’assenza di Love Quinn, che alla fine della terza stagione è morta, ma i fan si chiedono se si saprà qualcosa in più sul piccolo Henry, il figlio che Joe ha abbandonato. Sicuramente ci sarà anche Marienne, anche se non si conoscono i dettagli delle sue apparizioni. “Il tono è simile, ma si sta spostando in un formato diverso. Stiamo usando un formato diverso. È quasi come se stessimo spostando leggermente il genere. E credo che funzioni” ha commentato Penn Badgley parlando della nuova serie. Il trailer conferma che c’è qualcuno che sta giocando allo stesso gioco di Joe Goldberg, prendendo di mira lui e la sua nuova cerchia di amici. Sarà qualcuno che appartiene al suo passato? Qualcuno che lo conosce bene e sa cosa nasconde? Le risposte arriveranno il 9 febbraio, su Netflix.