Venerdì 27 gennaio 2023 è uscito il film originale di Netflix You People, una commedia romantica che vede nel cast anche Eddie Murphy. Scopriamo insieme la trama e il cast di questo bellissimo film, da non perdere.

You People, il nuovo film romantico Netflix con Eddie Murphy

Le meravigliose sorprese che regala Netflix ai suoi abbonati sono davvero tante. Il primo film Original di Netflix per il 2023 ha un attore nel cast davvero d’eccezione, ovvero il famoso Eddie Murphy. Il film è disponibile sulla piattaforma di streaming da venerdì 27 gennaio 2023 e si tratta di una commedia romantica, intitolata You People, dove viene puntata l’attenzione su una storia d’amore e tutti i suoi contorni. La pellicola racconta non solo la storia d’amore in sé, ma anche tutte le difficoltà a cui vanno incontro le due famiglie per riuscire ad andare d’accordo.

Si parla di due famiglie che provengono da mondi completamente distanti tra loro e che hanno una visione delle cose completamente opposta. È davvero difficile riuscire a trovare un punto in comune, un punto d’intesa, soprattutto quando le differenze sono così marcate ed evidenti. Riusciranno a mettere da parte le divergenze per consentire a questa storia d’amore di procedere nel modo migliore? Non vi resta che andare su Netflix e scoprire la risposta.

You People su Netflix: la trama e il cast del film con Eddie Murphy

You People è una specie di rivisitazione in chiave moderna del classico Indovina chi viene a cena. Jonah Hill si è molto impegnato sia davanti che dietro la macchina da presa. Infatti, il famoso attore americano veste i panni del protagonista principale, oltre a curare la produzione e la sceneggiatura della pellicola, con Kenya Barris, al suo debutto come regista. Nel cast sono presenti anche Eddie Murphy e Lauren London. La trama di You People parla di due millenial di Los Angeles che perdono completamente la testa l’uno per l’altra. Nonostante le profonde differenze di estrazione sociale, iniziano ad amarsi così tanto da decidere di convolare a nozze. A mettersi in mezzo in questa decisione sono, inevitabilmente, le rispettive famiglie, che proprio non riescono ad accertare la decisione importante presa dai figli. Nessuna delle due sembra essere disposta a scendere a patti e la spaccatura culturale e le loro differenze rischiano di distruggere tutto quello che i due giovani innamorati stanno sognando. Jonah Hill e Lauren London interpretano i due protagonisti, che si chiamano Ezra Cohen e Amira Mohammed. I genitori di Ezra, Arnold e Shelley Cohen, sono interpretati da David Duchovny e Julia Louis-Dreyfus. I genitori di Amira, Akbar e Fatima Mohammed, sono stati interpretati da Eddie Murphy e Nia Long. Queste due famiglie così diverse si troveranno a doversi forzatamente unire, per la felicità dei propri figli, che si amano e vogliono sposarsi. Non mancheranno i colpi di scena, mentre gli spettatori cercheranno di capire se queste famiglie sono realmente disposte a mettere da parte le proprie differenze e le proprie divergenze per il bene dei due giovani.