Per perdere peso, non basta soltanto seguire una alimentazione corretta, ma anche fare attività fisica. Forse molti non lo sanno, ma è possibile dimagrire anche facendo yoga in casa. Vediamo come praticarla e i benefici che ne deriva, che non riguardano solo l’aspetto psicologico.

Yoga in casa

Le lezioni di yoga con un istruttore sono la cosa migliore per acquisire conoscenza e svolgere nel modo corretto i vari esercizi e le posture. Per via del poco tempo o dei soldi che scarseggiano, non sempre si può frequentare una palestra ed ecco che è possibile praticare lo yoga in casa seguendo alcuni semplici consigli e suggerimenti utili. Per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina, sono diversi i video e tutorial che spiegano come fare.

Si possono anche comprare dei dvd oppure seguire corsi online considerando che, a causa Covid, le palestre hanno chiuso. In questo modo ci si allena traendo importanti benefici per ogni aspetto, non solo psicologico ed emotivo, ma anche fisico. Si può anche optare per dei video o dei corsi in base agli obiettivi che si prefiggono.

Chi vuole meditare si consiglia dei video di Hatha Yoga oppure per favorire l’allungamento dei muscoli, è meglio optare per dei corsi o delle lezioni di yoga rigenerativo. Nel momento in cui si fa yoga in casa è molto importante programmare e stilare un allenamento da fare ogni giorno. Si consiglia di eseguire le varie asana o posizioni appena svegli la mattina in modo da darvi la carica per affrontare la giornata.

È altrettanto fondamentale procurarsi tutto il necessario per lo yoga in casa: dal tappetino sino al cuscino, ma anche un abbigliamento che sia adeguato come i leggings snellenti Legs Legs insieme a dei top e reggiseni sportivi in modo da praticarlo in tranquillità. Bisogna anche scegliere un posto comodo della casa in cui praticarlo: la camera da letto o il soggiorno è l’ideale.

Yoga in casa per dimagrire

Sono tantissimi ad associare la pratica dello yoga al relax e alla flessibilità dei muscoli e delle articolazioni. Praticare lo yoga in casa, non è solo importante per questi aspetti, ma anche perché permette di ottenere dei benefici e risultati dal punto di vista fisico.

Lo yoga, forse non tutti lo sanno, aiuta tantissimo a perdere peso e tonificare il corpo. Sono parecchie le lezioni e anche le posture specifiche che richiedono una intensità e sforzo maggiore proprio per dimagrire e bruciare i chili in eccesso. Per chi ha lo scopo di dimagrire praticando yoga, si consiglia di consultare i video di Vinyasa o Ashtanga che permettono di smaltire molte più calorie.

Lo yoga aumenta il metabolismo ed è per questo che aiuta a dimagrire, bruciando i grassi in eccesso. Migliora la digestione aiutando a sfruttare nel modo migliore i nutrienti dal cibo ed evita così di accumulare i grassi in abbondanza. Dal momento che lo yoga in casa aiuta a calmare la mente e gestire le emozioni, diventa ancora più facile controllare la fame nervosa e ridurre il senso di sazietà.

Alcune posture hanno proprio lo scopo di aiutare a raggiungere un peso che sia sano. Tra queste posizioni, vi è la postura del pesce o del cobra, quella della candela e del guerriero, solo per citarne alcune. Tutte queste posture fanno lavorare determinati muscoli che riducono l’adiposità localizzata in alcune parti del corpo.

