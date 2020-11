Emma Marrone, in occasione del terzo live di X Factor, ha sfoggiato un look che ha lasciato i fan senza parole. La cantante, che per la prima volta veste i panni di giudice del talent Sky, ha puntato su un outfit dorato, senza sottovalutare gli accessori.

X Factor: il look di Emma Marrone

La nona puntata di X Factor, terzo live dell’edizione 2020, ha visto i talenti in gara sfidarsi, ma ad aver catturato l’attenzione dei telespettatori è stato il look di Emma Marrone. Il giudice del talent Sky si è presentata in studio con un trench gold portato come abito e abbinato ad un orecchino di lusso.

Emma, che in questa sua nuova avventura ha mostrato outfit di ogni tipo, ha puntato ancora una volta ai dettagli. La cantante ha scelto un trench in pelle oro custom made by Philosophy di Lorenzo Serafini. Un modello un tantino avvitato, con una cintura a segnarle il punto vita. Collant neri velati e un paio di décolleté nere con tacco a spillo firmate Le Silla, il cui prezzo è di 486 euro.

Ciliegina sulla torta i gioielli di Delfina Delettrez. Piercing dallo stile rock e glamour, è in oro giallo, diamanti e perle. Sul sito ufficiale, il prezzo di vendita è 900 euro.

Il look della Marrone per il terzo live di X Factor è stato a dir poco brillante e ha lasciato i fan senza parole.

C’è da dire che, nel corso delle puntate precedenti, Emma ha dimostrato di avere un gran bel gusto in fatto di stile. La giudice, che sta dando prova di grande professionalità e serietà, ha sfoggiato completi bianchi oversize, originali pantaloni gialli a zampa griffati e look total black. Il tutto condito sempre da dettagli scintillanti e, soprattutto, ricercati.

