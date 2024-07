Wonder è un film del 2017, diretto dal regista Stephen Chbosky, con un cast stellare. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di R.J. Palacio.

Wonder: la trama

Wonder è un film del 2017, diretto dal regista Stephen Chbosky, con un cast davvero eccezionale, tra cui Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. Il film è tratto dall’omonimo romanzo, di R.J. Palacio, scritto nel 2012, che parla di un bambino con una grave malformazione cranio-facciale.

Il film racconta la storia di August “Auggie” Pullman, un bambino di 10 anni con una grave malformazione cranio-facciale, originata dalla Sindrome di Treacher Collins. Per questa condizione è stato sottoposto a 27 interventi chirurgici, tutti con lo scopo di dargli la possibilità di compiere le azioni di tutti i giorni, tra cui anche respirare normalmente. All’inizio del film si scopre che il piccolo non è mai andato a scuola, ma che ha sempre ricevuto lezioni private per paura che qualsiasi tipo di imprevisto potesse mettere in grave pericolo la sua vita. Con l’arrivo della prima media, però, i genitori decidono di iscriverlo alla Beecher Prep School. Auggie si mostra come un alunno introverso e solo, ma Jack Will, uno dei ragazzi conosciuti a scuola, prova una grande simpatia per lui e decide di stare con lui durante le pause pranzo, stringendo un forte legame di amicizia. Julian Albans, un’altra bambina conosciuta a scuola, inizia a bullizzare Auggie con insulti sulla sua faccia, per ferirlo, arrivando anche a farlo discutere con Jack. I due torneranno a volersi bene e Jack capirà che non si tratta di un’amicizia forzata, ma di un affetto molto sincero. Insieme vivranno un anno scolastico pieno di avventure.

Wonder: il cast

Il cast che ha lavorato al film Wonder conta anche nomi davvero importanti nel mondo del cinema. Ecco l’elenco completo:

Julia Roberts: Isabel Pullman

Owen Wilson: Nate Pullman

Jacob Tremblay: August “Auggie” Pullman

Izabela Vidovic: Olivia “Via” Pullman

Mandy Patinkin: preside Tushman

Daveed Diggs: prof. Browne

Sônia Braga: sig.ra Russo

Danielle Rose Russell: Miranda

Nadji Jeter: Justin

Noah Jupe: Jack Will

Bryce Gheisar: Julian Albans

Millie Davis: Summer

Elle McKinnon: Charlotte

Ali Liebert: sig.ra Petosa

James Hughes: Henry

Ty Consiglio: Amos

Kyle Harrison Breitkopf: Miles

Crystal Lowe: Sarah Albans

Wonder: il libro è tratto da una storia vera?

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Raquel Jaramillo, che si è fatto chiamare R.J. Palacio. Si tratta del suo libro di esordio, scritto nel 2012 e arrivato in Italia nel 2013. Nel romanzo ogni capitolo è scritto dal punto di vista di uno dei protagonisti. In un’intervista al The Telegraph, l’autrice ha confermato che il libro è nato dopo un’esperienza personale avuta in un parco con i suoi figli, quando ha incontrato una bambina con la Sindrome di Treacher Collins. La prima reazione dell’autrice era stata quella di portare via i figli, per il timore che potessero spaventarsi vedendo la malformazione cranio-facciale. Presa dal turbamento e dal rimorso, la donna ha deciso di scrivere questo romanzo per rimediare al suo comportamento. Dopo questo romanzo sono seguiti tre spin-off su richiesta dei fan, con lo scopo di raccontare le vicende dal punto di vista di altri personaggi. Per questo sono nati “A Wonder Story – Il libro di Julian”, “A Wonder Story – Il libro di Christopher” e “A Wonder Story – Il libro di Charlotte”.