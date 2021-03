Pubblicato nel 2019 ad anticipare l’album Iodegradabile, il brano Mango del rapper Willie Peyote è un omaggio al cantautore lucano scomparso nel 2014.

Willie Peyote, il singolo “Mango”

Guglielmo Bruno, alias Willie Peyote, è entrato di prepotenza sulla scena musicale italiana nel 2019 con i brani La tua futura ex moglie e Io non sono razzista ma…

che hanno raggiunto le vette delle classifiche. Spesso classificato nella categoria del rap, anche se lui non si ritiene inserito in nessun genere specifico, i brani di Peyote sono sagaci, ironici e pungenti. Classe ’85, alle sue spalle ha già una lunga carriera nella musica e nel 2021 partecipa anche al Festival di Sanremo con il brano Mai dire mai (La locura).

Nel 2019 esce il suo quinto album, Iodegradabile, pubblicato con le etichette Universal Music e Virgin Records.

Ad anticipare l’uscita del disco è il singolo Mango, dedicato al cantante Giuseppe Mango scomparso nel 2014 a seguito di un attacco cardiaco. Un omaggio al musicista lucano, che Willie Peyote apprezza molto in quanto artista e persona. Peyote ha infatti definito la morte di Mango sul palco uno dei momenti più toccanti della sua vita. Ciò per il senso di rispetto che ha dimostrato per il suo pubblico fino all’ultimo minuto.

Mango infatti, poco prima di sentirsi male sul palco di Policoro, aveva chiesto scusa al pubblico. È stato il suo ultimo concerto: portato d’urgenza in ospedale, morirà poco dopo. Willie Peyote omaggia nel suo brano proprio quest’uomo, questo grande artista che ha segnato la musica italiana.

In un post su Instagram, Willie Peyote ha espresso tutto il suo riconoscimento nei confronti di Pino Mango e di sua moglie, l’ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente.