La nuova app BeReal, nata e diffusa intorno alla fine del 2020, ha iniziato ad avere e a diventare virale soltanto in queste ultime settimane. Questo nuovo social network ha lo scopo di pubblicare e condividere foto reali e vere.

Ma vediamo cos’è e come funziona il nuovo social.

Cos’è BeReal

L’app BeReal, introdotta alla fine del 2020 dai francesi Alexis Barreyat e Kévin Perreau, ha ottenuto particolare successo solo nell’ultimo periodo. Il nuovo social si sta diffondendo a macchia d’olio in tutti gli Stati Uniti ed è particolarmente amato dalla genZ e i Millenial che sono sempre più affezionati a contenuti reali e autentici. La filosofia di questa nuova app è racchiusa nello slogan “I tuoi amici, per davvero”.

Nell’ultimo periodo tantissime celebrities, influencer e tanti ragazzi hanno criticato sui social l’uso scorretto dei filtri. Le foto e i contenuti che vediamo, purtroppo, non rappresentano più la realtà ma è solo finzione. Proprio per questo motivo questo nuovo social è nato con lo scopo di dare la possibilità a tutti gli utenti di pubblicare e vedere foto vere che non possono essere né ritoccate né modificate con filtri.

Come funziona il nuovo social

BeReal può essere considerato un social network “a tempo” che non dà la possibilità agli utenti di editare o scegliere la foto migliore dalla galleria. Una volta al giorno, in orari del tutto casuali, gli utenti ricevono una notifica “Hai due minuti per scattare e vedere quello che fanno i tuoi amici”. Da questo momento l’utente deve farsi un selfie e fotografare ciò che sta facendo in quel momento. Dopo aver pubblicato le due foto si ottiene l‘accesso alla homepage dove sarà possibile vedere tutte le altre foto dei nostri amici che hanno condiviso un pezzetto della loro quotidianità. Sulla piattaforma non esistono né follower né likes e come spiegato dagli sviluppatori è “un modo unico per scoprire la vita reale dei tuoi amici”. Dopo aver scaricato l’app, gli utenti potranno creare il proprio profilo è un RealMoji, una emoji personalizzata da associarvi. Ed è proprio attraverso le RealMoji o i commenti, che si possono lasciare sotto ogni le immagini pubblicate, che si può interagire con gli altri utenti. Anzi per ora è l’unico modo. Attualmente è presente solo in lingua inglese, francese e spagnola ed è distribuita gratuitamente in tutti i Paesi e anche in Italia.