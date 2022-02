Il celebre regista Steven Spielberg con la nuova versione del film di “West Side Story”, uscito nelle sale nel 2021, sperimenta un genere per lui del tutto nuovo: il musical. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama, il cast e qualche curiosità.

West Side Story, la trama

La trama si basa sulla tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta ma rivisitata in chiave moderna. Siamo infatti in una New York degli anni ’50 del Novecento, precisamente nel West Side della divisione amministrativa di Manhattan, che dà il titolo all’opera e che è caratterizzato da guerriglie tra gruppi di piccoli criminali. A fronteggiarsi in particolare sono le gang dei Jets, immigrati europei di seconda generazione con a capo Riff e gli Sharks, immigrati portoricani capeggiati invece da Bernardo.

Durante un ballo a cui partecipano entrambe le gang usato come scusa dai Jets per sottrarre il controllo del territorio agli Sharks, tra Maria, sorella di Bernardo e Tony, ex membro dei Jets, scatta il colpo di fulmine. Proprio come raccontato nella tragedia di Shakespeare i due innamorati non avranno vita facile e il tutto si concluderà inevitabilmente con un tragico epilogo.

Il cast

I “Romeo e Giulietta moderni” sono interpretati da Rachel Zegler, che ha debuttato proprio con “West Side Story” e che vedremo prossimamente nel sequel di “Shazam!” nel 2022 e nel live action di “Biancaneve” nel 2023 e Ansel Elgort, che abbiamo visto in “Carrie – Lo sguardo di Satana”, “Divergent” e “Tutta colpa delle stelle”, questi ultimi con l’attrice Shailene Woodley.

Nel cast spiccano anche nomi di attori come Rita Moreno apparsa tra i tanti titoli anche in “Cantando sotto la pioggia”, nel 1952. Corey Stoll che ha recitato anche i film “Midnight in Paris” e “The Bourne Legacy” e Brian d’Arcy James, che abbiamo visto invece ne “Il caso Spotlight” e “X-Man: Dark Phoenix”.

Curiosità sul film

“West Side Story” si ispira al celebre musical portato sul grande schermo nel 1961, ma Tony Kushner, sceneggiatore della pellicola del 2021 ha dichiarato di essersi basato più sul libretto originale di Arthur Laurents, del 1957, che sul suo primo adattamento cinematografico.

Come abbiamo già detto, con “West Side Story” Steven Spielberg dirige per la prima volta un musical. In realtà però ci aveva già provato con “Reel to Reel”, ma il progetto non ha mai visto la luce.