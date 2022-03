Con il riconoscimento da parte dell’Academy e l’amore delle donne di tutto il mondo, Warren Beatty è stato un personaggio chiave del mondo dello spettacolo del XX secolo. Ecco la sua storia, dagli esordi al grande successo.

Chi è Warren Beatty

Warren Beatty, all’anagrafe Henry Warren Beaty, è un attore statunitense nato a Richmond il 30 marzo 1937. Esordisce da giovanissimo nel mondo del cinema prendendo parte al film “Splendore nell’erba” di Elia Kazan a fianco di Natalie Wood. Dopo questo debutto nel 1961 recita a fianco di Vivien Leigh in “La primavera romana della signora Stone” ed “E il vento disperse la nebbia”.

Nel corso degli anni ’60 registra subito numerosi successi tra cui si ricordano “Spogliarello per una vedova”, “Gangster Story” o “L’unico gioco in città”.

A questi film se ne aggiungono tanti anche nel decennio successivo come “Due uomini e una dote” o “Reds” in cui abbandona il ruolo di attore e ottiene invece il Premio Oscar come miglior regista.

Warren Beatty e il percorso nel mondo del cinema

Si appassiona a questo ruolo già nel corso degli anni sessanta diventando molto apprezzato nel settore. Beatty infatti è l’unico in quel decennio, oltre ad Orson Welles, a poter vantare quattro candidature alle categorie più importanti degli Oscar.

Questo successo lo porta anche a rifiutare proposte interessanti come per esempio prendere parte ai film “A piedi nudi nel parco”, “Butch Cassidy” o “La strangata”.

Scopriamo ora invece alcune informazioni sulla sua vita privata ricca di relazioni sentimentali.

Vita privata e sentimentale di Warren Beatty

Warren Beatty nel corso della sua vita è stato un uomo molto amato dalle donne. Da giovane ha frequentato donne del mondo dello spettacolo come Joan Collins Natalie Wood, allora in crisi con il marito Robert Wagner. Tra lui e e Natalie la relazione dura però pochissimo perchè l’attore si invaghisce di una nuova Wood: Lana, la sorella di Natalie.

Intraprende poi una relazione con Leslie Caron rimanendo nuovamente coinvolto in un divorzio, tanto da essere additato come uno che rovina famiglie. Tra le sue storie più importanti si ricorda sicuramente quella con l’attrice Julie Christie con cui spesso condividerà il set. Dal 1978 è stato poi insieme a Diane Keaton con cui però vive delle difficoltà durante il film “Reds” arrivando infine alla separazione. Dopo anni di relazioni altalenanti Warren si sposa nel 1992 con l’attrice Annette Bening con cui mette al mondo quattro figli.