Wanna Marchi: Il sorprendente tatuaggio a 83 anni che ha lasciato tutti a bocca aperta

Wanna Marchi, la celebre ex conduttrice di televendite, continua a far parlare di sé anche a distanza di anni dalla sua ascesa alle cronache. A 83 anni, ha scelto di farsi un tatuaggio che rappresenta una sua famosa frase, scatenando un acceso dibattito tra i suoi fan e i detrattori. La decisione di incidere sulla pelle un messaggio controverso ha catturato l’attenzione di molti, rendendo ancora una volta Wanna protagonista di un evento mediatico.

Il tatuaggio e le reazioni del pubblico

Il 4 dicembre, un video pubblicato su TikTok dall’utente @bloodgabe ha mostrato il momento in cui Wanna si fa tatuare la frase: “I cogl*oni vanno inc*lati”. Questo gesto non è meramente una trovata pubblicitaria, ma una scelta consapevole che riflette il suo carattere provocatorio. Nel breve filmato, la Marchi commenta con un sorriso: “Piacere di conoscervi, se se li è tatuati a 83 anni… potete farvelo anche a voi”.

Le visualizzazioni del video hanno rapidamente superato le 326.000, generando una miriade di commenti, tra cui entusiasmo, ironia e critiche.

Le opinioni contrastanti

Tra le reazioni degli utenti, alcuni hanno lodato la frase come “la verità più vera mai esistita”, mentre altri hanno ricordato il passato giudiziario di Wanna, suggerendo che un altro tatuaggio potrebbe recitare: “Le truffatrici vanno in galera”. Le opinioni si sono quindi divise: chi sostiene la sua audacia e chi critica la scelta di omaggiare una frase legata a un passato controverso.

Commenti come “sgradevolissima” o “che persona elegante devo dire” evidenziano la polarizzazione del pubblico nei confronti della figura di Wanna Marchi.

Un legame familiare inaspettato

Nonostante le polemiche, la figlia di Wanna, Stefania Nobile, ha deciso di rilanciare il video su Instagram, accompagnandolo da un commento ironico: “Sei soddisfatta del tuo primo tatuaggio?”. Wanna ha risposto con decisione, incitando i suoi follower a non dimenticare mai la frase tatuata e suggerendo di seguirne l’esempio.

Questo scambio ha messo in luce il forte legame tra madre e figlia, un legame che si è consolidato anche attraverso questo gesto audace.

Progetti futuri e nuove provocazioni

Stefania ha poi promesso di farsi un tatuaggio con un messaggio altrettanto provocatorio: “Se non li incuo io, lo fa qualcun altro”. La risposta di Wanna, tra le risate, ha aggiunto un ulteriore strato di ironia alla situazione: “Sì e dopo lo incu*a Davide”, riferendosi a Davide Lacerenza, il compagno della figlia, recentemente al centro di una vicenda giudiziaria. Questo scambio di battute mostra come la provocazione faccia parte della loro personalità e della loro vita quotidiana.

Il tatuaggio di Wanna Marchi si inserisce in un contesto di provocazione e ribellione, continuando a mantenere viva l’attenzione su una figura che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni. La sua capacità di sorprendere e di attirare l’attenzione, anche a un’età avanzata, è sicuramente un segno della sua indole audace e della sua volontà di rimanere al centro della scena, sia essa mediatica o sociale.