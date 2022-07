Wanna Marchi, all’anagrafe Vanna Marchi, è considerata la ‘regina delle televendite‘ degli anni ’80 e ’90. Viene condannata e arrestata per diverse truffe connesse alla sua attività. Sarà protagonista della nuova docu-serie ‘Wanna‘ che uscirà su Netflix il 21 settembre 2022.

Questa racconterà tutta la verità sul personaggio più amato e più odiato e del suo braccio destro, sua figlia . Chi è Wanna Marchi? Quanti anni ha? Cosa fa oggi? Chi è la figlia? Di cosa parlerà la serie che uscirà su Netflix?

Wanna Marchi: chi è? Quanti anni ha?

Wanna Marchi o meglio Vanna, è nata a Castel Guelfo di Bologna il 2 settembre 1942. All’età di diciotto anni si sposa con Raimondo Nobile dal quale avrà 2 figli: Maurizio e Stefania Nobile.

Inizia a lavorare come estetista e porta questa sua passione per la bellezza anche nel mondo della televisione. Si fa notare per le rumorosissime televendite di prodotti dimagranti. Diventa famosa per il suo urlo ‘D’accordo?!’ tanto da inciderci anche un singolo suonato da The Pommodores. Grazie al suo successo, riesce ad aprire una trasmissione tutta sua intitolata ‘Wanna Marchi show’ durante la quale sponsorizza tutti i suoi prodotti affiancata dai figli Maurizio e Stefania.

Nel 1990 l’impero Wanna Marchi crolla in seguito al suo arresto per bancarotta fraudolenta e per il fallimento della sua società. Nel ’96 ne fonda una nuova, Asciè s.r.l e come soci troviamo sempre la figlia Stefania Nobile e il mago Do Rinascimento. Anche questa volta le cose non vanno per il verso giusto perché Striscia la notizia fa uscire un servizio che vede coinvolti lei e i suoi collaboratori in truffe legate a pubblicità ingannevole durante le quali venivano forniti dei numeri del Lotto e rimedi contro il malocchio. Si scopre che la società faceva pagare grosse somme di denaro agli spettatori per avere in cambio delle bustine di sale per i rituali contro la sfortuna e per numeri spacciati per personali quando in realtà erano uguali per tutti. Wanna Marchi, Stefania Nobile e alcuni loro collaboratori vengono condannati e arrestati per estorsione e associazione a delinquere. Si stima un lucro di circa 63 miliardi di euro. Dopo circa 10 anni di procedimenti giudiziari e anni in carcere le due tornano in televisione.

Wanna Marchi: chi è la figlia Stefania Nobile

Stefania Nobile è la figlia di Wanna Marchi e Raimondo Nobile. Da sempre è il braccio destro della madre, diventando così famosa. Viene condannata e incarcerata proprio per gli illeciti e le truffe legate alla società Asciuè s.r.l. Nel 2013 viene rilasciata definitivamente e inizia a lavorare nel ristorante del fidanzato Davide Ivan Lacerenza che è stato criticato per la mancanza dei prezzi sul menù e per gli eccessivi costi. Apre anche 3 locali in Albania che deciderà di vendere dopo qualche anno. Fonda la ‘Produzioni s.r.l’, una società di produzione televisiva e diventa anche agente di alcuni personaggi famosi. Conduce insieme alla Marchi il programma Noicreaiamodipendenza, un programma creato dalla regina delle televendite.

Wanna Marchi: cosa fa oggi

Wanna Marchi è tornata in televisione suscitando molte critiche e controversie. Era stata chiamata insieme alla figlia per partecipare all’Isola dei famosi ma in seguito a polemiche Mediaset ha deciso di non confermarle. Conduce il programma Le grandi sorelle in cui commenta le puntate del Grande Fratello. Crea e conduce insieme al suo braccio destro Stefania il programma Noicreiamodipendenza. Inoltre la Marchi sarà la protagonista di una docu-serie su Netflix chiamata ‘Wanna‘. Di cosa si tratta? Quando uscirà?

‘Wanna’: la nuova docu-serie su Wanna Marchi

Il 21 settembre 2022 uscirà su Netflix ‘Wanna‘ una docu-serie sul personaggio di Wanna Marchi scritta da Alessandro Garramone e Davide Bandiera e prodotta da Freamantle Italia. Si tratta di quattro episodi realizzati grazie a circa 60 ore di interviste, 22 testimonianze e oltre 100 ore di materiali di archivio. Verrà raccontato come le regine delle televendite hanno raggiunto il successo costruendo l’impero Wanna marchi e di come poi questo è crollato in seguito a denunce, processi che le hanno rovinate.