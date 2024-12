Oltre a questo consigli per una skincare perfetta, è bene sottolineare l’importanza dell’alimentazione. Consumare tanta frutta e tanta verdura, in particolare di colore rosso e arancione, come per esempio peperoni, melone, carote, ciliegie, pesce e pomodori, perché sono tutti alimenti ricchi di betacarotene. Ottimi anche kiwi, mirtilli e prugne. Inoltre è essenziale bere tanta acqua.