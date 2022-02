Attore, sceneggiatore, regista, comico, politico e anche statista. Sorprende il fatto che tutti queste professioni, così diverse tra loro, descrivano il “curriculum” di un solo uomo: Volodymyr Zelensky, il Presidente dell’Ucraina che in queste ore sta lottando con e per il suo paese contro l’invasione russa.

Conosciamolo meglio in questo articolo.

Chi è Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky nasce il 25 gennaio 1978 a Kryvyj Rih, nella regione di Dnipropetrovisk. Il padre, Oleksandr Zelenskyj (da cui la primogenita del presidente ha preso il nome), è un professore di cibernetica e hardware informatici all’istituto di Economia della città natale del futuro presidente dell’Ucraina. La madre, Rymma Zelenska, è ingegnere. Volodymyr Zelensky e la sua famiglia d’origine inoltre, sono ebrei.

Dopo il liceo Zelensky ha proseguito gli studi e nel 2000 si è laureato in giurisprudenza all’Università Economica Nazionale di Kiev, o Kyiv in lingua ucraina, ma non ha mai esercitato la professione.

Zelensky nel mondo dello spettacolo

Prima di diventare il presidente dell’Ucraina, Zelensky ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997, mentre porta avanti gli studi in giurisprudenza. Ha lavorato come attore e sceneggiatore nello studio cinematografico Kvartal 95 Club, di cui è diventato direttore artistico nel 2003. È il fondatore del centro giovanile League of Laughter.

Durante la sua carriera di attore Zelensky è nel cast di “Sluha Narodu”, serie tv di grande successo in Ucraina per cui interpreta il ruolo di un capo di Stato. La serie è piaciuta così tanto che nel 2018 è stato creato un partito politico omonimo.

La carriera politica

Un anno dopo la fondazione nel partito e in occasione delle elezioni presidenziali del 2019, Zelensky si candida proprio per Sluha Narodu. Il nome tradotto in italiano significa “Servitore del popolo” e il partito ha come obiettivo quello di conquistare la fiducia dei cittadini, ormai disillusi.

Zelensky batte quello che nel 2019 è il presidente in carica dell’Ucraina, Petro Poroshenko e il 21 aprile dello stesso anno viene eletto presidente. Sin da subito Zelensky si mostra contrario alla politica di Vladimir Putin, arrivando a considerare il primo uomo della Russia pubblicamente come un nemico. I rapporti continuano ad essere tesi fino a sfociare in una guerra, tra i due stati confinanti, il 24 febbraio 2022.

Vita privata e curiosità

Zelensky è sposato con l’architetto Olena Zelenska, nata Kiyascko, dal 2003. I due si conoscono dai tempi del liceo, anche se secondo alcune indiscrezioni pare che lui ci abbia messo un po’ di anni per conquistarla. Hanno due figli, la prima nata il 15 luglio del 2004 e il secondo nato il 21 gennaio del 2013, qualche giorno prima del compleanno del padre.

Dal 2019 Zelensky si impegna a conservare l’identità del popolo ucraino, rischiando anche di non essere preso sul serio per via della sua carriera precedente. Ma l’Ucraina, la Russia e il mondo intero si sono dovuti ricredere quando, all’offerta di Biden, presidente degli Stati Uniti di un volo per scappare dalla capitale Kyiv, Zelensky perentorio ha risposto con una frase che lo farà sicuramente entrare nella storia: “Mi servono armi per combattere, non un passaggio”.