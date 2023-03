Il prossimo 8 marzo uscirà su Netflix la docu-serie in tre episodi dal titolo “Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla“, basata sulla vera storia del volo MH370.

Volo MH370, l’aereo sparito nel nulla: la trama

La docu-serie “Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla” racconta della terribile vicenda legata al volo 370 della Malaysian Airlines, dove l’aereo è misteriosamente scomparso nel nulla durante un volo di routine nel 2014. Nella docu-serie si cercherà di capire cosa è successo realmente all’aereo, tra cospirazioni, zone d’ombra e dubbi. Ci saranno numerose interviste ai familiari, agli scienziati, a giornalisti, a tutte le persone che ancora oggi si chiedono cosa possa essere successo e non si danno pace per la sorte dei propri cari. Verranno inoltre mandati in onda filmati di archivio per cercare di ricostruire tutto quello che è successo la notte della scomparsa.

Volo MH370, l’aereo sparito nel nulla: la storia vera dietro la docu-serie

L’8 marzo del 2014 un aereo della compagnia aerea Malaysian Airlines, il cosiddetto volo MH370, Boeing 777-200 ER, con a bordo 227 passeggieri, quasi tutti di origini cinese, è misteriosamente scomparso nel nulla, dando vita a uno dei misteri più irrisolti dell’ultimo decennio. Il volo è partito da Kuala Lamput, in Malesia, con destinazione Pechino, in Cina. Esattamente 42 minuti dopo il decollo l’aereo è scomparso dai radar e da allora non se ne è saputo più niente. L’aereo è letteralmente scomparso nel nulla. Tutte le comunicazione con la torre di controllo si sono interrotte quando l’aereo aveva raggiunto l’altitudine di 10.500 metri. Le ultime parole del comandante del volo, il cinquantatreenne Zaharie Ahmad Shah, pilota tra in più esperti della compagnia, assistito quel giorno da Fariq Hamid, giovane pilota al suo ultimo volo di addestramento, sono state: “Buona notte. Malaysia 370.” Da quel momento ogni comunicazione è stata interrotta, l’aereo è sparito dai radar malesi non appena è entrato in territorio vietnamita. A causa di ritardi e malintesi le operazioni di ricerca sono partite con cinque ore ore di ritardo, operazioni che però non hanno portato a nessun risultato. A quasi un anno dalla scomparsa del volo fu trovato un frammento di un pezzo di un aereo in un isola vicino al Madagascar, poi altri tre in Mozambico. I detriti furono trovati grazie a Blaine Gibson, un americano che si mise da solo a indagare sulla scomparsa del volo.

Dopo anni e anni di indagini l’unica cosa che sembra certa è che la scomparsa dell’aereo è stata volontaria e non causata da guasti o da errori. La teoria più probabile è che il pilota avrebbe superato i 12mila metri di altitudine, depressurizzando così l’aereo e portando alla morte i passeggeri.

Volo Mh370, l’aereo sparito nel nulla: dove vederlo

La docu-serie composta da tre episodi "Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla" sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire da mercoledì 8 marzo 2023.