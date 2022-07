La scomparsa di Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, di 72 anni, ha colpito il mondo della musica, gli artisti e anche tutto il mondo del web. Moltissime persone hanno lasciato un messaggio di cordoglio.

Vittorio De Scalzi: i messaggi di cordoglio

Vittorio De Scalzi, fondatore del gruppo rock progressivo dei New Trolls, è morto a 72 anni. L’annnuncio è stato dato sulla pagina Facebook del cantante e musicista. “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘quella carezza della sera’…lui vi ascolterà” è stato scritto. Il mondo del web è in lutto per la scomparsa dell’artista e sui social network sono già apparsi numerosi messaggi di cordoglio e foto in ricordo di questo amatissimo musicista.

I fan hanno voluto esprimere tutto il loro dolore e ringraziare De Scalzi per la sua musica e per la sua passione, che ha segnato intere generazioni. Il cordoglio sta arrivando anche da moltissime pagine dedicate alla Sampdoria.

Vittorio De Scalzi: il ricordo degli artisti

“Addio a Vittorio De Scalzi. Ci lascia all’eta di 72 anni il mitico fondatore dei New Trolls. Cantante, polistrumentista, compositore italiano, era stato colpito da fibrosi polmonare.

Una settimana fa il concerto a Sanremo con l’orchestra sinfonica” ha scritto Radio Babboleo su Twitter. “Ci lascia un amico, un Signore, una Artista con la A maiuscola, un Artista vero. Non dimenticherò i tanti momenti vissuti insieme. Buon viaggio Vittorio, ci rivediamo lassù per fare tutti insieme un bel ‘Concerto grosso’” ha scritto il conduttore radiofonico Savino Zaba. “Vittorio De Scalzi dei New Trolls, ci ha lasciati a 72 anni! Un altro amico, un altro grande musicista che mi e ci mancherà… ciao Vittorio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia De Scalzi” è il messaggio condiviso su Facebook da Maurizio Vandelli degli Equipe 84. “Ciao Doriano…Rip” è il messaggio lasciato su Twitter da Francesco Baccini.