Domani, 7 maggio 2022, Chiara Ferragni spegnerà trentacinque candeline. Secondo alcuni rumors, per l’occasione la più nota influencer e imprenditrice digitale italiana ha scelto di festeggiare con un party unico in una location palermitana esclusiva. Vediamo qualche dettaglio in più.

Villa Igiea Palermo, quanto costa la location del compleanno di Chiara Ferragni

Il luogo prescelto sarebbe Villa Igiea a Palermo, ovvero un iconico palazzo sul mare che oggi ospita un bellissimo hotel di lusso. La sua posizione offre un panorama quanto mai estatico: da un lato, si affaccia sul porto dell’Acquasanta, mentre dall’altro è sovrastato da Monte Pellegrino, donando una vista davvero incredibile su questo scorcio di paradiso, anche perché, essendo la villa sopraelevata rispetto alla naturale linea costiera, la vista sul mare è libera per parecchi chilometri.

Un luogo da sogno, certamente non adatto ai più frugali e parsimoniosi…

La location per cui ha optato Chiara Ferragni, infatti, ha prezzi altissimi che non coprono le possibilità di tutte le tasche. In generale, una notte in camera doppia con colazione inclusa viene a costare circa 750 euro, prezzo che sale a circa 830 euro per le camere con letto più grande, ovvero quello King-Size. Per una stanza con vista mare, il costo per una singola notte cresce sensibilmente, arrivando a sfiorare i 950 euro.

Del resto, nel corso degli anni, l’hotel ha ospitato le maggiori personalità che hanno visitato la città: da esponenti della migliore aristocrazia europea e personaggi politici nazionali e internazionali, nonché star di Hollywood.

Appurato quindi l’amore di Chiara per il territorio siciliano, visto e considerato anche che il 2 settembre 2018 sposò il rapper di Rozzano con cui ha avuto due figli, Vittoria e Leone, proprio a Noto, presso la Dimora delle Balze. I cieli della città erano solcati allora dalla ruota panoramica voluta dagli sposi. Niente lista nozze per loro, in quanto i due vip hanno chiesto opere di bene: «raccontateci le vostre storie, aiuteremo i più bisognosi», avevano detto ai follower.

I primi vip in città

Ad oggi, mentre sale la trepidazione per l’atteso arrivo dei Ferragnez, in città sono intanto atterrati i primi vip. In particolare, parliamo di Veronica Ferraro, influencer, fashion blogger e migliore amica della Ferragni. Non a caso, Veronica è stata anche una delle testimoni del matrimonio con Fedez. Non sono mancate le fotografie su Instagram di Villa Igiea: l’influencer, che vanta un pubblico da quasi un milione e mezzo di follower, sarebbe rimasta colpita dai dettagli d’epoca dei saloni, tra oggetti d’antiquariato e tessuti sfarzosi.

Grande riserbo su menu e invitati, sebbene un pilastro portante della festa saranno per Chiara i sapori italiani e la sua famiglia allargata, per cui intendiamo anche gli amici. Arriveranno quindi senz’altro le inseparabili sorelle, Francesca e Valentina, e sua mamma, Marina Di Guardo, la quale si fermerà almeno fino al 10 maggio per la presentazione del libro “Dress Code rosso sangue” alla libreria Feltrinelli locale. Prima di dedicarsi alla scrittura, la Di Guardo lavorò in qualità di vicedirettrice dello showroom di Blumarine. Esordì invece come autrice nel 2012 con un romanzo intitolato “L’inganno della seduzione”, pubblicato con la casa editrice Nulla Die.