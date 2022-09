Paura per il Re di Spagna: la nipote Victoria Federica Marichalar Borbone è stata operata d’urgenza. La modella 22enne si è sentita male mentre stava assistendo ad una corrida. Trasporata immediatamente in ospedale, i medici hanno riscontrato una peritonite in corso.

Victoria Federica operata d’urgenza

Venerdì scorso, Victoria Federica Marichalar Borbone ha compiuto 22 anni. Il giorno seguente, l’amico e torero Andrés Roca Rey l’ha invitata a vedere una corrida per farle i suoi migliori auguri. La ragazza, modella e influencer parecchio seguita, ha accettato l’invito, ma mentre assisteva allo spettacolo ha accusato un malore. Soccorsa immediatamente dai medici, Victoria Federica è stata trasportata con urgenza in ospedale. Qui hanno riscontrato una peritonite ed è stata subito operata.

Come sta Victoria Federica?

Come riferisce il portale Vanitatis, Victoria Federica è stata operata d’urgenza a causa di una peritonite. Dopo l’intervento, la nipote del Re di Spagna è rimasta in osservazione in ospedale, poi è stata dimessa e dovrà proseguire la convalescenza a casa. I medici le hanno prescritto riposo assoluto. Al momento, la modella e influencer non è tornata sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Chi è Victoria Federica?

Victoria Federica è la figlia minore della Infanta Elena, primogenita del re emerito Juan Carlos e di sua moglie, la regina Sofia. La mamma della modella, quindi, è la sorella maggiore di Re Felipe VI ed è terza nella linea di successione al trono. Il papà di Victoria Federica, invece, è il conte Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Sáenz de Tejada. Lui ed Elena, uniti in matrimonio nel 1995, si sono separati nel 2007. Molto seguita sui social, la modella e influencer ha un grande successo sia in patria che all’estero.